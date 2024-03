"Acá en Brasil cambié la camiseta con James Rodríguez, la tengo lista para mandarla a enmarcar"

Más allá de su presente deportivo, James Rodríguezsiempre despierta la admiración no solamente de los hinchas, sino también de otros futbolistas, más si se trata de origen colombiano. Eso fue precisamente lo que destacó el volante Sebastián Gómez, de pasado en Atlético Nacional y que ahora juega en Coritiba, de Brasil, quien atendió una extensa entrevista con Gol Caracol.

Y en medio de la conversación, con el volante antioqueño surgió el nombre del famoso jugador de Sao Paulo y todo un referente de la Selección Colombia de mayores. Gómez, con total claridad, se refirió al momento en el que en 2023 tuvo la oportunidad de jugar en un duelo entre el conjunto tricolor y Coritiba.

"James Rodríguez es un crack, pude jugar con él, el año pasado y es un ídolo. Él incluso cuando le pedí la camiseta, me dijo que le diera la mía. Es un ídolo de los colombianos, un referente. Verlo y poder jugar con él es grandioso", expresó el antiguo capitán de los 'verdolagas' y que también ha estado cerca del seleccionado colombiano en este proceso de Néstor Lorenzo.

Sebastián Gómez también, dejando escapar alguna sonrisa, también complementó y aseguró que la casaca del cucuteño no la ha traído para su natal Medellín por un 'miedo' particular. "La camiseta la tengo acá en Brasil, no me la llevé para Colombia o si no mi papá se la pone. No se la puede poner nadie. Estoy esperando para ir a mi casa y poder enmarcarla. Y más que eso, es algo que me voy a llevar para toda la vida de jugar con el ídolo de los colombianos".

¿Cómo ven a James Rodríguez en Brasil?

Aunque ahora Gómez juega en la Primera B del fútbol brasileño, lo que sí se ha dado cuenta y puede percibir es el interés que genera Rodríguez Rubio en el gigante sudamericano.

Así el antioqueño contó que "todo el mundo lo quiere, todo el mundo habla de James y de las cualidades que tiene. Eso es bueno para el fútbol colombiano. Eso ayuda a que se abran las puertas. Hay jugadores que se merecen eso y es bacano que dejen el nombre de Colombia en alto".

A la par agregó que estar en el equipo contrario, de rival, no es nada fácil. "Es complejo enfrentar a ese tipo de jugadores; además que con James y en otros equipos hay grandes figuras".