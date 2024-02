"Esto es criminal": dura reacción por destrozos en el Atanasio, por parte de hinchas de Nacional

"Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos". Ese fue el mensaje que dejó este lunes Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, luego de lo sucedido en el escenario de la capital antioqueña, en los minutos finales del partido entre Nacional y Millonarios, justo en la tribunas, en la que se ubica la barra popular de los verdes.

Y es que mientras se jugaba el compromiso, en el que Nacional cayó 1-0 contra los azules, de un momento a otro se observó la llama y de inmediato se prendieron las alertas en las tribunas del Atanasio.

Cabe señalar que fotos y videos del hecho se revelaron en las redes sociales, en donde se dejaron ver algunos hombres ataviados con los colores de los verdes alrededor del fuego. Además de eso se leyeron comentarios en contra de las personas que realizaron estos actos, que ahora fueron repudiados por 'Fico' Gutiérrez, quien anunció mano dura de una vez.

Ahora falta que las autoridades de Medellín estimen la cuantía de los arreglos en la silletería. Las imágenes del posteo del Alcalde fueron bastante dicientes y evidencia de la actuación de los seguidores que decidieron hacer los actos vandálicos.

Nacional perdió, con gol de Leonardo Castro, contra el equipo de Alberto Gamero y nuevamente se sintieron rechiflas y abucheos en contra del técnico Jhon Jairo Bodmer e igualmente contra los jugadores del verde. El tradicional club de Antioquia acumula 8 puntos, después de jugadas las primeras seis fechas de la Liga del fútbol profesional colombiano.

¿Qué dijo el técnico Jhon Bodmer sobre una posible salida suya de Nacional?

"Mi cargo está a disposición de los directivos, pero honestamente hemos tenido partidos buenos y regulares, pero yo todo lo dejo en manos de los directivos", explicó el técnico Bodmer, de Nacional, en la rueda de prensa después de perder con Millonarios. Así abrió la posibilidad de una probable marcha de la institución.

