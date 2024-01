Estudiantes insistirá por Álvaro Montero: se habla del dinero que le ofrecerán a Millonarios

En Millonarios está movido el tema con relación a Álvaro Montero, quien es el arquero titular y una de las figuras del plantel, pero que podría irse en las próximas horas, si convence la oferta del exterior que está llegando de él.

Estudiantes de La Plata es el club interesado en fichar al guardameta guajiro, por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el periodista Tomas Yaques, de radio ‘La Cielo Sports’, quien cubre la actualidad del cuadro ‘pincha’.

“Acá en La Plata están ansiosos por conocer quién es el arquero, viene trabajando Estudiantes en eso, algunos directivos tienen confianza en que se pueda realizar la operación, y que Álvaro Montero se convierta en el arquero. No lo quiere largar Millonarios porque está buscando un reemplazante. Montero quiere venir a competir a nivel internacional, van a jugar Copa Libertadores y tiene una final de la Supercopa frente a River, algo que es attractivo”, dijo de entrada el comunicado.

Seguido a eso, Yaques aseguró que el guardameta colombiano sería de inmediato inicialista en Estudiantes de La Plata, tras la salida de Mariano Andújar, y porque están sin un golero de experiencia.

“Si Montero llega es titular, Estudiantes juega mañana por Copa Argentina contra un equipo del ascenso del federal A y va a debutar un arquero, que normalmente es el tercero de la fila”, aseguró.

-David Ospina podría ser el reemplazo de Álvaro Montero en Millonarios-

Este mismo miércoles, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, informó en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' que Millonarios está en la búsqueda de David Ospina, si se da la salida de Montero.

Acá más declaraciones de Tomas Yaques sobre la posible llegada de Álvaro Montero a Estudiantes de La Plata:

*Estudiantes va con todo por Montero

“Seguirá insistiendo, no está cerrada la negociación, Millonarios está firme, no quiere soltarlo pero ya van varios ofrecimientos, los 6 millones no corren, el más fuerte fue de 3 millones de dólares por la mitad de la ficha, no está definido, hay que seguir negociando y definir”.

*¿Hasta cuánto ofertarán?

“Yo no creo que lleguen hasta cuatro millones de dólares por él, me parece una cifra altísima, Estudiantes he vendido muy bien este año, en bruto han vendido entre los 13 y 14 millones de dólares, tiene billetera para salir a buscar”.

*Ya hay acuerdo con Montero, solo falta con Millonarios

“El acuerdo con el futbolista está, eso es algo que me confirmaron en la jornada de hoy, lo único que resta es definir que Millonarios termine de dar el ‘ok’”.