Hernán Darío Herrera habló del récord de Dayro Moreno: "Ahora, vamos por Víctor Hugo Aristizábal"

"Todo es para Dayro Moreno ahora, hay que darle las felicitaciones, es quien debe hablar acá en la rueda de prensa; es el nuevo goleador histórico del fútbol colombiano", con estas palabras, Hernán Darío Herrera dio inicio a sus declaraciones, este sábado 16 de marzo. Y es que, con el tanto en el triunfo 2-1 de Once Caldas sobre Medellín, el delantero llegó a 225.

Pero eso no fue todo. Ahora, le puso otro reto y el de ser el atacante colombiano con más goles a nivel mundial. "Me dio la alegría de estar al lado de él, disfrutar de sus goles en el remate de este camino por el récord, casi en su último instante; y bueno, para que sepan, vamos por Víctor Hugo Aristizábal (tiene 346 goles) y lo podemos conseguir", añadió el técnico.

Y Dayro Moreno no se quedó callado. "Le agradezco mucho al profesor (Hernán Darío Herrera) porque, en diciembre, en el momento que empezamos los entrenamientos, me dijo una cosa demasiado linda y que se me quedó grabada, porque uno debe aprender de los grandes y el cuerpo técnico, y fue que él siempre saca algún goleador", explicó el jugador.

"Por eso, le doy las gracias, que Dios me lo bendiga. Es un orgullo hacer historia juntos y sí vamos por mucho más, esto no se detiene aquí", puntualizó Dayro Moreno, quien alcanzó la línea de los 225 goles y superó a Sergio Galván Rey, quien se quedó con 224 tantos. Así las cosas, el delantero del 'blanco blanco' entró en las páginas doradas de nuestro fútbol.

Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, feliz por el récord de Dayro Moreno en el fútbol colombiano Facebook Oficial del Once Caldas

Hernán Darío Herrera volvió a tomar la palabra y dijo: "a Dayro Moreno, lo manejé en Atlético Nacional, sé cómo es y sus condiciones. Es un goleador de raza.Él es un personaje especial, todo el mundo lo quiere. Ojalá tuviéramos más Dayro en el fútbol". Todo esto, justo antes de dar paso a una serie de elogios dedicados al atacante de Once Caldas.

"Con los grandes se vuelve grande, cuando va a la guerra lo hace, no maltrata a los pelaos y es una excelente persona. Esto no se le hace cualquiera. En el camerino fue una alegría tremenda. Toda la hinchada de Manizales de Dayro Moreno y él la maneja como quiere. Le debemos dar un aplauso muy grande por todo lo que ha conseguido", sentenció el 'Arriero'.