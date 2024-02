Insólito lo que pasó con jugador de Atlético Nacional contra Once Caldas: así no lo dejaban jugar

Más allá del empate 1-1, con goles de Álvaro Angulo y Dayro Moreno, entre Atlético Nacional y Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot , este jueves 1 de febrero, se presentó un hecho bastante particular y curioso. Todo sucedió justo antes del inicio de la parte complementaria, en el entretiempo, y las reacciones de los protagonistas no se hicieron esperar.

Los futbolistas saltaron al terreno de juego, al igual que la terna arbitral. Sin embargo, en el cuadro 'verdolaga' faltaba un hombre. Se trataba de Joan Castro, quien estaba en la zona del banco de suplentes y por una extraña razón. Los números de su camiseta y pantaloneta no coincidían. En su espalda tenía el 29, mientras que a la altura de sus piernas, tenía el 20.

Pero había algo más. Quien estaba usando el número 29 era Edwin Torres, así que tuvieron que buscarle la camiseta con el 20 a Joan Castro. Fueron algunos minutos de demora, pero, para fortuna, se pudo resolver. Además, cada uno de los implicados se lo tomaron con gracia. Lejos de que hubiera molestia o similar, se rieron y de ahí no pasó. Juegue, juegue.

Acción de juego del partido entre Atlético Nacional y Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot Twitter Oficial de Atlético Nacional

Alineaciones titulares de Atlético Nacional y Once Caldas, por la fecha 1 de la Liga I-2024

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Joan Castro, Sergio Mosquera, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Juan Pablo Torres, Carlos Sierra, Agustín Cano; Edwin Torres, Daniel Mantilla y Jefferson Duque. D.T.: John Jairo Bodmer.

Once Caldas: James Aguirre; Juan David Cuesta, Sergio Palacios, Jáider Riquett, Mauricio Castaño; Mateo Garcia, Esteban Beltrán, Iván Rojas; Gustavo Torres, Santiago Mera y Dayro Moreno. D.T.: Hernán Darío Herrera.

Suplentes de Atlético Nacional y Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot

Atlético Nacional: Dorlan Pabón, Agustín Álvarez, Édier Ocampo, Eric Ramírez, Juan José Arias, Yeicar Perlaza y Santiago Rojas.

Once Caldas: Álvaro Montaño, Luis Ángel Palacios, Yonatan Murillo, Ezequiel Mastrolía, Johar Mejia, Juan Pablo Patiño y Kevin Villada.