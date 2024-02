Jhon Bodmer: "Mi cargo está a disposición de los directivos, pero hemos tenido partidos buenos"

Jhon Bodmer, director técnico de Atlético Nacional, analizó el encuentro en el que su equipo cayó con Millonarios por un marcador de 0-1 por la sexta fecha de la Liga 2024-I del fútbol colombiano y se mostró conforme con lo mostrado con su equipo, pese a la derrota.

"Salgo tranquilo. Yo también quiero ganar, no solamente por el sentimiento de ser un entrenador, sino porque tengo encima toda una institución y la hinchada más grande del país y yo quiero hacerlo bien y quiero que esas cosas salgan muy bien. Me quedo con la competitividad del equipo, sobre todo en el segundo tiempo", comenzó resaltando el entrenador.

"Ahora toca recomponer y mirar para adelante porque hicimos un muy buen partido", terminó por concluir su análisis del encuentro Bodmer.

Por otro lado, le pidió calma a la hinchada y aunque perdieron contra Millonarios, lo mostrado por Nacional fue algo que le gustó. "Yo entiendo que cuando se pierde la gente quiere que uno sea crítico y hay formas de perder y hoy perdimos compitiendo todo el partido. En el primer tiempo fue muy parejo, nos medíamos ambos equipos y se mejoró la actitud para el segundo tiempo, también el posicionamiento que hicimos".

Publicidad

Finalmente, habló en cierta medida de su continuidad y aseguró que el puesto de director técnico está solo en manos de los directivos de la institución paisa. "Mi cargo está a disposición de los directivos, pero honestamente hemos tenido partidos buenos y regulares, pero yo todo lo dejo en manos de los directivos" , concretó el estratega.

Resumen de la sexta fecha de Liga.@BetssonCo pic.twitter.com/CHf5q6vD65 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 12, 2024

Más declaraciones de Jhon Bodmer en rueda de prensa

Sobre la actitud mostrada por sus jugadores...

"Yo como entrenador estoy seguro de que ellos quieren darlo todo por Nacional y esa constante del segundo tiempo me da esperanza. Hoy yo les dije literalmente a los muchachos que yo iba a morir con la mía. No lo veo cambiar porque el trabajo al final funciona. Es de constancia y de convicción. Yo no le digo que vamos a jugar directo y a correr, no, esa no es la mía. Yo simplemente felicito a los muchachos porque salieron a buscar el resultado con convicción".

Publicidad

Sobre las críticas que ha estado recibiendo...

"Yo trabajo honestamente, soy humano. También cometo errores y claramente esto es una tristeza enorme. Yo quiero que coreen mi nombre. Hoy me toca vivir el otro lado y lo asumo y tienen todo el derecho a reclamar y a señalar, y espero que Dios y el fútbol me permitan voltear. Y ojalá algún día que ellos puedan corear mi nombre a favor. Y de lo contrario, si me toca salir de la institución, lo voy a hacer con la cabeza arriba y ojalá que la persona que llegue pueda hacer las cosas mejor porque esta institución se la merece y la hinchada también, por supuesto".

¿Qué tiene que mejorar Nacional para los próximos partidos?

"Siempre habrá muchas cosas que mejorar y el día de hoy estamos tratando de mejorar la definición, pero es natural, son fechas tempranas, no se pueden perder puntos y en eso estamos de acuerdo y estamos construyendo ese grupo, encontrándolo y logrando encontrar los jugadores para estar desde el vamos. Esperemos que podamos encontrar rápido ese 11 titular".