Millonarios no se rinde con Falcao García: atentos a lo que dicen desde España sobre el ‘Tigre’

Falcao García actualmente sigue vigente en Europa con el Rayo Vallecano, a pesar de no tener un rol de figura o de titular, el delantero se mantiene en la élite, pero está próximo a terminar contrato y ya hay equipos pendientes a su situación, uno de esos es Millonarios.

Por eso, este martes desde España llegó nueva información sobre el interés del equipo colombiano en intentar fichar al ‘Tigre’, algo que ya buscó hace algunos meses, pero sin tener éxito.

Millonarios va por Falcao García

“Radamel Falcao es el principal objeto de deseo de Millonarios. Su interés no es nada nuevo, viene de lejos. El club colombiano sueña con su fichaje desde hace tiempo.Es más, lo intentó el pasado mercado estival y, otra vez, en invierno. Según ha podido saber AS, Millonarios no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del Rayo, que termina contrato con los vallecanos este mes de junio”, afirmó ‘AS de España’.

Lo cierto es que el propio máximo accionista del club ‘embajador’, Gustavo Serpa, viajó hace algunos meses a Europa para tener conversaciones con el delantero samario, pero no logró llegar a un acuerdo y el ‘Tigre’ aún tenía contrato con Rayo Vallecano.

¿Cómo quiere convencer Millonarios a Falcao García?

“Tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores, como el deportivo, el económico y, sobre todo, el sentimental, puesto que esta decisión supondría volver a su país”, contó el citado medio.

De esa manera, en Millonarios trabajarán para buscar los goles de Falcao y no solo dar un golpe en lo deportivo sino en lo económico y financiero, sabiendo del impacto que tendría tener en sus filas un jugador del talante del ‘Tigre’.

Falcao García, jugador colombiano de 38 años, en el banco de suplentes del Rayo Vallecano Getty Images

Eso sí, hace algunas semanas en una entrevista Falcao García dejó en incógnita un posible regreso a Colombia para jugar, señalando que el tema de inseguridad es algo que lo pone pensativo sobre este tema, y puso como ejemplo lo ocurrido con el papá de Luis Díaz a finales de 2023, cuando la guerrilla del ELN lo secuestró.

De hecho, en España detallan que en caso de darse el fichaje, podría ser el club en el que el delantero colombiano cerraría su exitosa carrera como profesional.

“El Tigre, de 38 años, podría tener el último contrato de su carrera. Una brillante trayectoria que componen equipos como Lanceros Boyacá, River Plate, Porto, Atlético, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo”, finalizaron.