Oscar Quintabani y los fallos de Santiago Rojas: “La posición de arquero no permite esos errores”

Atlético Nacional no la pasa nada bien en la Liga del fútbol colombiano 2024-I y en la Copa Libertadores, donde ya quedó eliminado. Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ contactaron a Oscar Héctor Quintabani, campeón dos veces como técnico con el equipo antioqueño y quien opinó de lo que está sucediendo en el club paisa.

“Es difícil, uno desde afuera es difícil opinar con certeza, Nacional es un equipo que convoca gente, tiene historia y tiene la responsabilidad con la gente. Pasa un momento complicado y que no comienza hoy, es de días atrás, con conflictos entre la parte de la hinchada y dirigencia. Se va complicando e indudablemente el fútbol es un juego inteligente, la parte emotiva es difícil, y cuando trae esas dificultades se ve un poco lo del partido de ayer”, dijo para comenzar el colombo-argentino.

En el espacio radial le preguntaron a Quintabani sobre los dos errores del arquero Santiago Rojas en la derrota 3-0 con Nacional de Paraguay, algo que generó críticas y señalamientos al guardameta.

“La posición de arquero no permite ese tipo de errores, y que incluso los goles con los que perdiste es más complejo. Es nuevo acá, viene de Paraguay, casualmente jugaba contra su exequipo, después se carga por lo del partido, el tiro libre y luego el centro que no pudo retenerla en el aire, lo emotivo no funcionaba bien”, aseguró.

Acá más declaraciones de Óscar Héctor Quintabani sobre Atlético Nacional:

*La presión con jugadores jóvenes y experimentados en el plantel

“Para el joven es mas difícil, no tiene la experiencia y siempre se apoyó en los demás, en campo había más jugadores grandes. Bernardo Espinosa dio sus declaraciones, con su experiencia trata de explicar la situación, pero no todos pueden tener sostenimiento. No es un partido, son varios que vienen sumando cosas negativas”.

*Lo que deben hacer para revertir la situación

“Hay que estar preparado, pero debe estarlo el plantel, la respuesta que se va a dar de un examen cada partido, siempre debes estar dentro de los primeros, en torneos internacionales, buscar el éxito en todo eso. Los mismos jugadores deben tratar de sacar esto adelante, dándose confianza, es un club inteligente y necesitado de sostenimiento de balón, triangulaciones, pero está la desesperación con pelotas largas, al espacio”.

Santiago Rojas, arquero de Atlético Nacional - Foto: AFP

*Liderazgo, algo que necesitan todos

“Es complejo, ¿cuál es la propuesta de principio de año? Un club grande debe proponerle a su hinchada qué es lo que quiere, entonces debes cumplir con ese deseo. Tienes que estar preparado para este tipo de decisiones, no puedes ser ajeno, el liderazgo no es solo del capitán, sino del técnico y de los otros, es compartido”.

*La parte psicológica

“Siempre es importante ganando y perdiendo, en el cuerpo técnico debe existir alguna persona de esas, hoy en día son más amplios, dedicaciones a distintas cosas para unir a un equipo de fútbol, desde hoy empezar a construir, lo único que saca adelante es la unión, los jugadores no pueden estar alejados de lo emotivo”.

*Quintabani y los momentos duros que vivió en Atlético Nacional

“Son momentos, no fue fácil lo que hicimos en 2007, a veces pasamos momentos difíciles pero supimos sacarlos adelante, apoyarnos con los jugadores, y eso hay montones de cosas que seguramente ni saben que habrá pasado”.