¿Quiénes son los máximos goleadores colombianos en la historia?

El tema de los goleadores en el fútbol colombiano se encuentra más vigente que nunca. Esto después de que Dayro Moreno anotara en el triunfo de Once Caldas, por un marcador de 2-1 sobre Envigado FC, e igualara con 224 anotaciones al colombo-argentino Sergio Galván Reyen el apartado récord del máximo goleador de la Liga profesional de nuestro país.

Pero en esa medida también hay una inquietud en el ambiente, que tiene que ver con los máximos goleadores colombianos de la historia. En ese sentido, se cuentan los tantos marcados a lo largo de las carreras deportivas y en la actualidad hay un cuarteto que manda la parada.

Así las cosas el listado lo encabeza Víctor Hugo Aristizábal, con 346 goles, quien se retiró del fútbol desde la temporada desde el año 2007, después de haber vestido los colores de clubes de Colombia, España y Brasil, en donde vistió varias camisetas y dejó en evidencia ese olfato goleador.

Después del antioqueño vienen tres delanteros que aún están en actividad, con sus carreras vigentes y que también han dejado una imagen relevante en el fútbol.Así el segundo lugar lo ocupa el legendario Radamel Falcao García, en la actualidad en Rayo Vallecano, de España. El 'Tigre' tiene 345 goles, no es titular absoluto en el cuadro de Vallecas y cada vez tiene menos opciones de sumar minutos. Es una total incógnita qué va a pasar con el después de junio, cuando concluya su contrato con el referido club español.

Ya en tercera posición, se tiene a Dayro Moreno, quien llegó a 337 goles y viene embalado en la presente temporada del fútbol colombiano con Once Caldas.Su nivel actual es alto y se encuentra dispuesto a seguir buscando registros. A pesar de sus 38 años, al tolimense se le nota en buen estado de forma.

Y para cerrar ese grupo de cuatro goleadores de casta y de raza que han marcado una época también tenemos a Carlos Bacca, figura actual de Junior, quien tiene 321 goles en su haber, luego de haber actuado en clubes de Bélgica, España e Italia. El nacido en Puerto Colombia fue destacado en el título de la Liga Betplay II 2023 y, por lo menos, seguirá en la brega en los terrenos de juego en este 2024.

¿Qué dijo Dayro Moreno?

“Esto no para acá, tengo otro reto importante que es alcanzar a Aristizábal y Falcao García. Yo siempre me propongo metas. Mi meta cada semestre es mínimo 10 goles, ahorita creo que estoy a 13 o 14 goles (de Aristizábal), yo sigo trabajando para hacer goles, porque nosotros los delanteros siempre nos proponemos hacer goles en cada partido", le dijo Dayro Moreno a los periodistas tras el triunfo 2-1 de Once Caldas sobre Envigado FC.