¿Wuilker Faríñez llegará a Atlético Nacional?: el cuadro 'verdolaga' dio noticia de último minuto

Con un contundente comunicado de prensa, Atlético Nacional develó detalles sobre la operación de Wuilker Faríñez para este 2024. Cabe destacar que desde hace unos días el venezolano ‘sonó’ con fuerza para reforzar a los antioqueños, tanto, que en las últimas horas el guardameta arribó a territorio ‘cafetero’ para presentar sus exámenes médicos.

No obstante, parece ser que su condición física no es lo suficientemente óptima para un cuadro antioqueño, que, frente a los diferentes y exigentes retos que tendrá para este 2024, no tomará riesgos en esta ventana de transferencias al momento de fichar.

"El martes anterior (9 de enero) fue evaluado por el departamento médico de Atlético Nacional el jugador Wuilker Faríñez. El resultado final evidencia que el deportista ha evolucionado satisfactoriamente de su lesión previa. Sin embargo, debido a los compromisos deportivos cercanos del club y aunque el jugador se encuentra recuperado, se considera que no habría tiempo suficiente para que adquiriese el ritmo competitivo necesario”, indicó inicialmente el cuadro ‘verdolaga’ en su comunicado de prensa.

Comunicado oficial - Wuilker Faríñez

Y es que, en la intención de consolidar una nómina lo suficientemente competitiva para este año, Atlético Nacional fue directo sobre la actual condición física de Wuilker Faríñez, “razón por la cual el club declinó la posibilidad de realizar la contratación".

Además, agradeciendo por todo el tiempo y disposición del guardameta por arribar a las toldas del equipo, Nacional le deseo lo mejor al venezolano de cara al futuro: "Nuestra institución agradece al futbolista su disposición y espera que pronto pueda estar de regreso a la actividad".

Cabe destacar que, referente a lo que hubiera sido el fichaje de Faríñez a Nacional, los cibernautas en redes sociales no se hicieron esperar y protagonizaron disputa, con los hinchas ‘verdolagas’ y ‘embajadores’ como los más activos, teniendo en cuenta que el golero del Lens tuvo reciente paso por los capitalinos.

Y es que, como una regla general en el último tiempo, los antioqueños se han acostumbrado a fichar e incorporar futbolistas con pasado azul, uno de los históricos y más importantes rivales de Nacional, tanto, que entre ambos equipos disputaron dos títulos en el rentado local para 2023.

¿Cómo le ha ido a Wuilker Faríñez en el Lens?

Desde su arribo a territorio francés, el guardameta venezolano ha completado un total de 20 partidos, en los que ha recibido 25 anotaciones, pero mantenido cinco vallas invictas.

Sin embargo, los problemas físicos no lo han dejado sacar su mejor potencial en el 'viejo continente'.