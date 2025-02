Los clubes del fútbol colombiano, en Copa Libertadores: agrandados y sin meterse la 'mano al dril'

Para la presente Copa Libertadores 2025 solo estarán dos equipos colombianos en la fase de grupos, Atlético Nacional y Bucaramanga, quienes por ser campeones se ganaron su presencia en esta instancia.

Infortunadamente Santa Fe y Tolima, que estaban en fase previa de este certamen, perdieron contra Iquique y Melgar, respectivamente, y le dijeron adiós de forma tempranera al torneo continental, dejando nuevos fracasos al fútbol de nuestro país a nivel internacional.

Por eso, este viernes en el programa ‘Jugada Maestra’ de ‘Ditu’, analizaron y se refirieron a las malas presentaciones recientes de los equipos colombianos en la Copa Libertadores.

“Yo tengo siempre una frase que utilizo mucho en los torneos internacionales y es muy clara, que no se puede jugar a nivel internacional si no defiendes bien, para poder atacar mejor. Esa es una generalidad importante”, dijo de entrada el técnico Arturo Reyes.

Publicidad

¿Por qué los equipos colombianos están fracasando en Copa Libertadores?

El extécnico del Junior, quien hizo una buena presentación en fase de grupos del certamen internacional en 2024, quedando primero por encima hasta del vigente campeón, Botafogo, dio detalles de lo que se debe hacer para poder competir.

Publicidad

“Yo pienso que los equipos colombianos que participan o van a participar deben hacer mejores inversiones, tener mejor presupuesto para poder competir y lo otro que me parece importante que creo que es respetar un poco más a los rivales. En el caso de Santa Fe con Iquique, hablaban de un equipo de la B y resulta que fueron terceros tras Colo Colo y U de Chile porque hicieron 53 goles y Colo Colo que fue campeón de su país anotó 49 tantos”, comentó Arturo Reyes, en ‘Jugada Maestra’.

Eso sí, el entrenador dejó claro que es un “llamado de atención” a todos los que hacen parte del fútbol, no solo los equipos, sino también hinchas y prensa.

Trofeo Copa Libertadores - Foto: AFP

“El fútbol se ha equiparado mucho, hay que tener equipos fuertes futbolísticamente, mentalmente, hay que hacer sprints, nos está alcanzando todo el mundo y debemos dar pasos adelante”, cerró diciendo.

Acá más declaraciones de Arturo Reyes:

Publicidad

*Su experiencia con Junior en Copa Libertadores

“Ser once cuando tenemos el balón, pero también cuando no la tenemos, desde mi experiencia en mi Junior elaboraba bien, pero no era fuerte cuando no la teníamos. Hay que igualar el esfuerzo de todos los jugadores que fue importante en esa vivencia de Libertadores, la calidad de jugadores que teníamos era muy buena, es buena, por eso Junior fue capaz de hacer una buena primera fase”.

*Más temas por mejoras en el fútbol colombiano

“Hay otras cositas que se pueden ir mejorando. Yo soy un enfermo de las canchas de entrenamiento, deben mejorarse, miremos ayer el partido del Medellín y de Llaneros, da gusto jugar en un campo de esos, rueda la pelota con velocidad, nosotros todavía tenemos un fútbol lento que internacionalmente sufrimos por eso. Esos detalles de los controles normalmente en Colombia más de la mitad hacemos controles estáticos y para poder darle velocidad hay que hacer controles orientados, dinámicos, jugar hacia adelante”.