"Los hinchas del Unión Magdalena que dejen de joder; que se hagan de Junior y vayan a Barranquilla"

Tras la derrota del Unión Magdalena en condición de local 0-2 frente a Medellín en la Liga BetPlay, el máximo accionista del 'ciclón bananero', Eduardo Dávila se pronunció respecto al presente del club, y dejó algunas palabras que no sentaron para nada bien en la afición, que se encuentra molesta por el nivel deportivo del equipo.

El equipo samario, cuyo principal objetivo es sumar puntos para evitar el descenso y no regresar a la segunda división del fútbol colombiano, está lejos de lograrlo. Por el contrario, no ha conseguido ninguna victoria en las cuatro jornadas disputadas en este segundo semestre.

“Es una institución privada, que tiene dueño, el dueño que tiene que responder por ella, y ese soy yo, y yo respondo, pero a mi criterio (...) entonces que los hinchas del Unión que dejen de joder, si quieren un buen espectáculo de fútbol que se hagan de Junior y vayan a Barranquilla. Aquí se hace lo que se pueda y yo no le voy a exigir al señor Alcalde que me regale el billete”, fueron las palabras que se filtraron en las redes sociales.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamentes, donde tanto internautas como hinchas del equipo expresaron diversas opiniones. La mayoría rechazó contundentemente sus palabras, calificándolas como una falta de respeto tanto para el club como para su afición.

🎥 Radio Scopetta. pic.twitter.com/udvX6ZCIr2 — 𝙀𝙇 𝘾𝙄𝘾𝙇𝙊́𝙉 𝘽𝘼𝙉𝘼𝙉𝙀𝙍𝙊 ® 🌪️ (@Soplaciclon1968) July 28, 2025

Cabe recordar que no es la primera vez que Eduardo Dávila se ve envuelto en polémicas. Hace algunas semanas, generó controversia al declarar públicamente que no apoya el fútbol femenino y que, mientras esté al mando del club, no habrá un equipo femenino en la institución: “EL FÚTBOL NO ES UN DEPORTE PARA MUJERES. Que vayan a jugar tenis, voleibol. Pero fútbol no.”

Unión Magdalena que ascendió a la máxima categoría en enero del 2025, tiene la tarea de mantenerse en primera división, pero lo que es cierto es que de los 20 partidos disputados en el primer semestre, tan solo ganó uno, perdió 11 y empató en ocho oportunidades, dejando en videncia la crisis del equipo en este año y la molestia de sus aficionados por el nivel deportivo del club.



¿Cuándo es el próximo partido del Unión Magdalena?

El próximo reto del equipo samario visitará a La Equidad, antiguo equipo de su técnico Alexis García. El juego que se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, será el día viernes 1 de agosto a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).