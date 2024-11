“Los jugadores de Junior se entregaron por completo, o sino hubieran perdido 10-0”

Junior de Barranquilla frenó el buen inicio que tuvo en los cuadrangulares de la Liga Betplay y, este domingo, perdió en condición de visitante frente al Tolima 1-0, con un autogol de Didier Moreno. En rueda de prensa, el técnico venezolano César Farías, no se fue del todo triste y rescató aspectos importantes de su equipo.

“No fue nuestro mejor día, pero sabemos luchar hasta cuando no estamos claros y nos quedamos con eso, no fue la mejor versión pero competimos con un rival que estuvo muy bien”, fueron las primeras palabras del adiestrador Farías.

Los ‘tiburones’ buscaban otro triunfo luego de la gran actuación que tuvieron en la primera fecha, superando 1-0 al América, en el Metropolitano de Barranquilla. Con esta caída, el grupo sigue totalmente abierto y en lo más alto, ahora está el Tolima, de David González, con cuatro unidades; mientras que los ‘curramberos’ se quedaron con tres.

“Esperamos poder recuperar nuestro fútbol para los siguientes partidos y seguir dentro de la competición como lo estamos haciendo. Nuestros jugadores se entregaron, o sino hubiéramos perdido 10-0”, agregó Farías.

Acción de juego entre Junior y Tolima, en la Liga Betplay. Colprensa.

Publicidad

Más declaraciones de César Farías:

Un grupo reñido

“Se están jugando partidos muy seguidos, venimos de jugar un partido muy difícil frente a América. No estuvimos de la mejor manera, no todos los días los atletas se levantan. Tolima mereció ganar, pero nosotros lo entregamos todo. Esfuerzo hubo. Este grupo está muy apretado, acá ningún equipo ha podido ganar de visitante y nosotros estamos solo a un punto”

Publicidad

Superioridad del Tolima

“El rival nos superó en el primer tiempo con la pelota, ampliamente. Acertó mucho más de lo que venía haciendo, no estuvimos finos. Ellos estuvieron bien y nosotros no. Nos hicieron el gol de contraataque, a pesar de que ellos siempre tuvieron la pelota”.

Diferencias entre Didier Moreno y Yairo Moreno

“Juegan zonas diferentes; Yairo Moreno estaba jugando de segunda punta y Didier en la primera línea de volantes. Si se revisa nuestra alineación, era cien por ciento para jugar; no es que nosotros no queramos jugar, pero cuando las cosas no son como pretendes, debes tener respuesta. La defensa ahora está sólida, vino a una plaza difícil y se lleva un resultado holgado”.

Carencias en el ataque

“Estamos trabajando todos los días pero los resultados en el grupo están siendo cerrados. Todos queremos atacar más pero los rivales también juegan. Sabemos que hay juegos donde vamos a lucir bien y otros en los que no tanto. No queríamos ir atrás, pero Tolima nos hizo una encerrona y nos superó por varios momentos. No es nuestra intención a la hora de jugar”.