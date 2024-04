Macalister Silva avisó al plantel de Millonarios: "El que se crea eliminado, toca darle 'coscorrón'"

Luego de haber finalizado el encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali el cual culminó con un marcador de 1-1, David Macalister Silva, jugador y capitán del cuadro 'embajador' se mostró sereno y confiado de lo que el equipo puede llegar a hacer en las fechas restantes del campeonato.

De hecho, el propio volante creativo fue más allá y confiado también en lo que sus compañeros pueden hacer aseguró que aquel que se vea ya eliminado de los cuadrangulares finales de la Liga 2024-I, tendrá que recibir un popularmente llamado 'coscorrón'.

"Sería ilógico pensar que estamos eliminados y el que se sienta así de nosotros tocaría pegarle un 'coscorrón'. Nosotros no perdemos la fe, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero debemos ser fuertes, tener un horizonte claro. Está claro que las cosas no se nos han dado, pero de ahí a rendirnos, eso sí que no ocurrirá, eso no está ni en discusión", fue lo que destacó el '14' de Millonarios.

Tras ello, también decidió hablar un poco de lo que será el próximo encuentro del cuadro 'albiazul', pues tendrá que protagonizar una nueva edición del clásico capitalino contra Independiente Santa Fe. "Creo que no es un secreto que el margen de error es pequeño, pero tampoco es un secreto que confiamos y vamos a estar a la altura. Creo que deberíamos estar mejor, pero cada partido, y más siendo un clásico, es diferente. Siendo nosotros primeros y ellos 20 lo dije, estos partidos no tienen nada que ver ni con posición ni con actualidad" de manera certera declaró Macalister Silva.

“El margen de error se achica. Es nuestra responsabilidad responder a esta altura”



“El clásico es un partido diferente, no importa el presente”



“Feliz por él (Novoa), es una persona muy trabajadora”.



El capitán David Macalister Silva pasó por nuestros micrófonos 🎙️ y respondió… pic.twitter.com/3COCEBynCt — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) March 24, 2024

Publicidad

Más declaraciones de David Macalister Silva, tras empatar 1-1 contra el Deportivo Cali

¿Millonarios se está preparando solo para luchar la Copa Libertadores o aún hay esperanza para la hinchada de volver a levantar un título de liga?

"Es difícil porque por muchas razones lo pueden decir, pero lo que digo es que nos preparamos y tenemos autocrítica. Nosotros tenemos la responsabilidad y sabemos dónde estamos y esta camiseta tiene la responsabilidad de ir a buscar todo lo que juega".

Publicidad

¿Qué significó el hecho de haber cumplido 400 partidos vistiendo la camiseta Millonarios?

"Para mí es un momento muy especial. Pensar que yo en algún momento jugué un partido y ahora ni el más optimista hubiese pensado que ahora tenga 400 partidos con Millonarios o los títulos que tengo con el equipo y la verdad que ahora solo tengo agradecimiento con el club, mi familia y la gente que me rodea".