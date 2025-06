Malas noticias para Junior de Barranquilla: Teófilo Gutiérrez preocupa a los hinchas

Junior de Barranquillano pudo comenzar con pie derecho su camino en los cuadrangulares en el grupo A de la Liga BetPlay l-2025. Si bien el 'tiburón' no perdió en su primera salida, sí dejó escapar dos puntos en condición de local frente al Deportes Tolima con el que igualó a un tanto.

Los goles estuvieron a cargo de Cristian Arrieta para el 'vintotinto y oro', mientras que Jhonier Guerrero anotó en tanto del empate para los locales, que además de perder los puntos en casa también confirmó la baja de una pieza sensible.

A través de las redes sociales, el conjunto rojiblanco confirmó la lesión de Teófilo Gutiérrez.

"Durante el partido Junior vs. Deportes Tolima disputado el pasado sábado 31 de mayo en el estadio Metropolitano, Roberto Meléndez, el jugador Teófilo Gutiérrez sufrió una distensión miotendinosa grado 2, del bíceps femoral de la pierna derecha".

En el mismo comunicado, el club no reveló el tiempo de incapacidad que tendrá al nacido en el barrio La Chinita por fuera de las canchas.

Números de Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla

En la presente campaña con el 'tiburón', el delantero, de 40 años, ha disputado por todas las competiciones un total de 15 encuentros con registro de un gol y dos asistencias.

¿Qué dijo César Farías, tras el empate con Tolima?

El estratega venezolano se mostró inconforme con el resultado en el Metropolitano: “Vi el resumen y tuvimos muchos remates, las pelotas que pegaron en el palo… Nos anularon un gol que normalmente no se invalida cuando se revisa en el VAR. A mí me da la sensación de que no hay una intensidad suficiente para sancionar falta ahí. Después hubo cinco atajadas claras del arquero del Tolima. Todos los cambios los hicimos ofensivos. Da un poco de malestar; es un juego que pudimos haber ganado. Pero así son los cuadrangulares”,

"El técnico admitió que, aunque el resultado no fue el esperado, su equipo dejó sensaciones positivas en el campo. "Claro que hay rabia y malestar, es inevitable. Sin embargo, al repasar el partido, encontramos buenas respuestas y momentos importantes. Esto duele porque uno se encariña con lo que construye y, los que estamos en el camerino, sabemos de lo que este grupo es capaz. Ahora toca pasar la página y enfocarnos en el siguiente compromiso", expresó.

¿Cuándo juega Junior?

Por la segunda fecha de los cuadrangulares, Junior de Barranquilla volverá a tener acción el miércoles 4 de junio, cuando se vea las caras con América de Cali en condición de visitante.