Marino Hinestroza: "A los equipos que siempre quiero hacerle gol es América y Millonarios"

Marino Hinestroza es uno de los futbolistas destacados y con buen presente en Atlético Nacional equipo que ha mandado la parada con títulos en el final del segundo semestre del 2024 y el inicio del 2025. El extremo caleño fue uno de los invitados este viernes 28 de febrero en una de las plataformas digitales del conjunto 'verdolaga' y allí se refirió a los partidos que más le gusta jugar en nuestro balompié y a los rivales a los cuales les encanta anotar.

Las respuestas que dijo Hinestroza fueron claras y contundentes; no tuvo vacilación. "Ya se los hice. Y yo qué culpa tengo: a América y Millonarios; a los dos. Fue un golazo (contra la 'mechita') y final", precisó Marino cuando le consultaron a los equipos a los que siempre les quiere convertir.

Esas declaraciones las dejó el número '19' del verde paisa en el canal de 'Kick' del 'rey de copas' colombiano. Pero ahí no paró todo, ya que después fue consultado por el clásico que más le gusta jugar y el partido que siempre espera con ansias.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, en partido contra Millonarios, por la Liga BetPlay II-2024 Getty Images

"A mí me gustó mucho contra América, en los dos", precisó sobre el primer interrogante, y con respecto al segundo, complementó que "a mí me encanta jugar contra Millonarios allá (En El Campín). Me gusta porque el clima allá es hostil y eso te da más...".

El otro invitado en esta tertulia fue el lateral derecho, Joan Castro, quien también dejó sus respuestas a estos mismos interrogantes coincidiendo con Marino sobre el enfrentar al 'embajador' en tierras bogotanas, ya que el ambiente que crean los hinchas locales "te llena de poder".

Hinestroza Angulo fue valioso en el proceso del mexicano Efraín Juárez y desde la llegada de Javier Gandolfi también ha desequilibrado en el frente de ataque de Nacional junto a Alfredo Morelos y Dairon Asprilla.