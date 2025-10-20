Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2025

En el estadio Atanasio Girardot y en juego pendiente de la fecha 14, el 'poderoso' va por la clasificación contra un Santa Fe que no quiere salir de los ocho.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 20 de oct, 2025
Independiente Medellín recibe a Santa Fe, por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025
  • 07:40 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🔴 Alineación titular confirmada de Medellín

  • 07:14 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🔴 Alineación titular confirmada de Santa Fe

  • 06:50 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

  • 06:49 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.

  • 06:47 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 1 de octubre, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Medellín goléo 0-3 a Santa Fe, en el estadio de Techo, clasificando a 'semis'. Y es que el partido de ida había finalizado 1-2 a favor del 'león', en el Atanasio Girardot.

  • 06:45 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos del 'cardenal' por Liga
    • Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe
    • Santa 1-3 Llaneros
    • Santa Fe 3-0 La Equidad
    • Pasto 1-1 Santa Fe
    • Santa Fe 2-0 Unión Magdalena
    • Millonarios 0-0 Santa Fe
  • 06:44 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    ✍️ Últimos partidos del 'poderoso' por Liga
    • Medellín 3-1 Fortaleza
    • Once Caldas 1-5 Medellín
    • Águilas Doradas 2-1 Medellín
    • Tolima 2-3 Medellín
    • Medellín 2-2 Junior
    • Medellín 3-3 Nacional
  • 06:42 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🏆 Así va Santa Fe en la tabla de posiciones

    Producto de cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas, el 'león' está de octavo, sumando 21 unidades.

  • 06:41 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🏆 Así va Medellín en la tabla de posiciones

    Con nueve victorias, tres empates y tres derrotas, se ubican en la tercera plaza, con 30 puntos.

  • 06:40 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🧐 ¿Cómo viene el 'león'?

    El conjunto 'cardenal' no pudo con Boyacá Chicó, en su última salida, igualando 0-0.

  • 06:39 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    👀 ¿Cómo llega el 'poderoso'?

    Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de ganarle 3-1 a Fortalez, con goles de Francisco Fydriszewski, Brayan León y Francisco Chaverra.

  • 06:38 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, abre sus puertas para este duelo.

  • 06:37 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:10 p.m.

  • 06:37 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay II-2025.

