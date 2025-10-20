🔴 Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2025

⚽ Último enfrentamiento entre ambos

El pasado 1 de octubre, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Medellín goléo 0-3 a Santa Fe, en el estadio de Techo, clasificando a 'semis'. Y es que el partido de ida había finalizado 1-2 a favor del 'león', en el Atanasio Girardot.