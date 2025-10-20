🔴 Medellín vs. Santa Fe, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2025

[🔴🔵] Nómina para esta noche de fútbol en el Atanasio 🏟️— DIM (@DIM_Oficial) October 21, 2025
Presentados por JFK Cooperativa Financiera. pic.twitter.com/1GeFzoYV9v
- 07:40 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE🔴 Alineación titular confirmada de Medellín
- 07:14 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE🔴 Alineación titular confirmada de Santa Fe
Esta es la nómina del León 🦁 que disputará desde las 8:10 pm la Fecha 14.#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/t1Bk4K8WWj— Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 21, 2025
- 06:50 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.
- 06:49 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.
- 06:47 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 1 de octubre, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Medellín goléo 0-3 a Santa Fe, en el estadio de Techo, clasificando a 'semis'. Y es que el partido de ida había finalizado 1-2 a favor del 'león', en el Atanasio Girardot.
- 06:45 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE✍️ Últimos partidos del 'cardenal' por Liga
- Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe
- Santa 1-3 Llaneros
- Santa Fe 3-0 La Equidad
- Pasto 1-1 Santa Fe
- Santa Fe 2-0 Unión Magdalena
- Millonarios 0-0 Santa Fe
- 06:44 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE✍️ Últimos partidos del 'poderoso' por Liga
- Medellín 3-1 Fortaleza
- Once Caldas 1-5 Medellín
- Águilas Doradas 2-1 Medellín
- Tolima 2-3 Medellín
- Medellín 2-2 Junior
- Medellín 3-3 Nacional
- 06:42 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE🏆 Así va Santa Fe en la tabla de posiciones
Producto de cinco triunfos, seis igualdades y cuatro caídas, el 'león' está de octavo, sumando 21 unidades.
- 06:41 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE🏆 Así va Medellín en la tabla de posiciones
Con nueve victorias, tres empates y tres derrotas, se ubican en la tercera plaza, con 30 puntos.
- 06:40 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE🧐 ¿Cómo viene el 'león'?
El conjunto 'cardenal' no pudo con Boyacá Chicó, en su última salida, igualando 0-0.
- 06:39 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE👀 ¿Cómo llega el 'poderoso'?
Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de ganarle 3-1 a Fortalez, con goles de Francisco Fydriszewski, Brayan León y Francisco Chaverra.
- 06:38 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, abre sus puertas para este duelo.
- 06:37 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:10 p.m.
- 06:37 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay II-2025.
Publicidad