Omar Albornoz, tajante con el Junior: "Quiero salir del club; coger un nuevo rumbo"

¡Hay noticias desde Barranquilla! A semanas que inicie la Liga BetPlay 2024-II, muchos de los importantes equipos del país han estado reforzándose de la mejor manera con el fin de encarar el segundo semestre del balompié colombiano. No obstante, también han sonado la noticia de algunos jugadores que quieren cambiar de aires para lo que viene.

Este es el caso del jugador del Junior, Omar Albornoz, quien no pudo ganarse la confianza del cuerpo técnico y estaría 'armando maletas'. "Hasta el momento, estamos intentando un acuerdo, porque la verdad yo quiero salir. Quiero coger un nuevo rumbo. Yo tampoco quiero continuar en el club, porque quiero una nueva oportunidad de volver a jugar", dijo el extremo cuando se le vio saliendo de la sede del equipo 'tiburón'.

A su vez, el exDeportes Tolima se mostró triste por la falta de continuidad en el conjunto de Arturo Reyes: "Yo estoy aquí porque me iban a tener en cuenta. No quiero seguir acá, porque no se me dio la oportunidad y como cualquier jugador quiero ir a jugar", comentó el cartagenero.

🔥❌ “Yo no quiero seguir en Junior, quiero volver a jugar. Al jugador se le mide si le dan oportunidades, a mí me faltaron más oportunidades”.



✍🏽 Omar Albornoz, sincero saliendo de la sede de Junior de Barranquilla. pic.twitter.com/P7OlXdV3Qb — Toque Sports (@ToqueSports) June 26, 2024

Finalmente, Omar Albornoz fue enfático en asegurar que no tuvo las chances necesarias en el equipo finalista de la Copa Sudamericana. "Al jugador se le mide si se le da la oportunidad, de pronto me faltaron más oportunidades, pero no los juzgo tampoco", finalizó el deportista.

Publicidad

¿Cómo le fue a Omar Albornoz en el Junior?

El futbolista, quien fue fichado a inicios del 2022, jugó 52 partidos en el conjunto 'currambero'; allí anotó cinco tantos y dio un total de tres asistencias. Sin embargo, en lo que va del año solo ha estado en el terreno de campo en cuatro oportunidades.

Publicidad

Su último partido fue precisamente a inicios de abril del 2024, por la Copa Libertadores. En su momento, estuvo en el triunfo 1-3 del Junior de Barranquilla contra Botafogo, por la fase de grupos.

¿Qué se viene para el Junior de Barranquilla?

Si bien el equipo que comanda Arturo Reyes no ha dado a conocer refuerzos para la LigaBetPlay 2024-II ni para los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, la escuadra ya coloca su mente en seguir por el buen camino que tuvo a inicios del 2024.

Pues aunque no clasificó a la gran final del balompié colombiano, supo clasificar como primero de su grupo en la máxima competencia de clubes en Sudamérica; logrando importantes victorias contra Botafogo y Liga de Quito, asimismo ha estado invicto en lo que va de la competencia.