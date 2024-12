Pablo Peirano: "La suma sigue siendo la misma, cero puntos y esa es una realidad"

"El partido se va en dos jugadas puntuales, no hay mucho más para agregar", así empezó su intervención con los medios de comunicación el técnico de Santa Fe, Pablo Peirano, luego de perder en el tiempo de adición 1-2 contra el Deportivo Pasto, este lunes en el estadio El Campín, en el marco de la cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga Betplay II-2024.

El timonel uruguayo, pese a la derrota, sostuvo que vio el 'león' de otros partidos; pero que en dos acciones precisas se les fueron los tres puntos que le pudieron dar otro aire en la zona A. Santa Fe está en ceros en esta etapa final y ocupa el último lugar en su grupo.

"Los números marcan eso y es una realidad. De los partidos que hemos jugado, hemos estado en cero y hoy (lunes), no quiero que suene como algo extraño, pero el equipo se pareció más al Santa Fe del semestre y el fútbol tiene esas cosas que en el final se nos va el partido, después no tengo mucho para agregar. Qué me gustó la actitud del equipo, con la entereza que salieron desde el primer minuto y el futuro se nos fue en ese saque de banda, así que a levantar la cabeza otra vez y pensar en el clásico que sigue siendo importante para nosotros", agregó Peirano.

Hugo Rodallega controla el balón en medio del juego contra Pasto en El Campín. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Peirano:

Publicidad

- ¿Cómo está el grupo en lo mental?

"El tema mental, el equipo siempre está, el equipo estuvo bien, presionó bien, el rival se vino que es algo lógico. No fue un tema de actitud ni falta de mentalidad, yo vi al Santa Fe del semestre en este partido, la gente acompañó, tuvimos una acción para ponernos en una ventaja más, nos resolvimos cómo estábamos acostumbrados y se nos fue el partido. La suma sigue siendo la misma, cero puntos y perdimos, esa es una realidad. No se veía el gol por ningún lado porque no estaban llegando por ningún lado".

Publicidad

- ¿En qué falló Santa Fe?

"Ellos no tuvieron opciones de gol, eran pelotas cruzadas; el resultado marca una cosa y el desarrollo marcó otra, pero el resultado en el fútbol es el resultado y no lo obtuvimos".

- A qué se debe el bajón...

"Vuelvo a repetir, no es un tema de bajón no estoy de acuerdo con ese adjetivo. Como intentamos siempre y eso lo vamos a intentar a partir de mañana".

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe. @santafe