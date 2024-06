Pablo Peirano tiene confianza en Santa Fe: "Falta el partido más importante"

Santa Feno mostró su mejor versión en la final de ida de la Liga Betplay I-2024 frente a Bucaramanga en el estadio Alfonso López y cayó 1-0. Sin embargo, pese al resultado, en las toldas del rojo bogotano hay confianza de cara al juego de vuelta que se efectuará el próximo sábado en El Campín. Pablo Peirano, DT del 'león', es uno de los que se muestra optimista.

Precisamente tras el compromiso en la capital de Santander, el timonel uruguayo compareció en rueda de prensa y allí dio sus impresiones de lo que fue el compromiso frente a los 'búcaros'.

"Con respecto al partido, un resultado que no era el que veníamos a buscar, no está nada dicho hasta que todo termine, hay que seguir. Seguimos como hasta ahora, hay que corregir, estamos con la confianza intacta, hay 90 minutos más para combatir al equipo rival", dijo de entrada Peirano en su intervención con la prensa.

Bucaramanga vs. Santa Fe, en acción de juego en la final de la Liga Betplay I-2024. @santafe

Y continuó con lo que fue el desempeño de sus dirigidos, a los que le costó salir desde el fondo y emplear su estilo de juego.

"Con respecto a la segunda parte, los primeros minutos no fueron malos, el comienzo, después el rival hizo buenas cosas y nos costó contener los duelos por las bandas, nos costó salir desde atrás, pero son momentos de los partidos, pero siempre supimos revertir las situaciones", continuó.

Cuando fue cuestionado por qué Santa Fe no tuvo el mejor de los compromisos, Peirano sostuvo que "no lo veo así, cómo que algo pasó, no es que Santa Fe no haya empujado, no haya querido, muchas veces te superan en ciertos momentos y lo aprovecharon como lo hicimos nosotros en otros partidos. Se terminó el primer tiempo, tenemos que mejorar para la segunda parte (la final de vuelta)".

Y no tuvo reparos en agregar que aún "falta el partido más importante", haciendo alusión a la final de vuelta el próximo sábado en el estadio El Campín, que se espera completamente lleno.

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe, en juego contra Once Caldas en El Campín. @SantaFe

Otras declaraciones de Pablo Peirano:

- Las sustituciones

"El cambio viene por la tarjeta y ellos son un equipo que manejan muy bien las transiciones y como hablamos desde el comienzo con todos, todavía falta, es conveniente tomar serios recaudos porque es un partido mucho más largo. El caso de pisar el área rival hay factores, estuvimos un poco apresurados, fue un partido de mucho duelo, no lo pudimos hacer como lo habíamos acostumbrado y en casa nos sentimos muchos más cómodos con esa apertura para poder jugar".

- Lo hay que ajustar para la final de vuelta

"Corregir como lo hacemos siempre tanto en la victoria como en la derrota, corregir ciertos aspectos de jugadores libres para tomar cierta referencia y mejorar los circuitos en la parte ofensiva para tener más profundidad".