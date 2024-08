Pablo Repetto reveló varios aspectos inéditos de su salida de Nacional: "Fue una sorpresa"

Pablo Repetto dejó de ser el director técnico de Atlético Nacionaly en su reemplazo trajeron al mexicano Efraín Juárez, quien tomará las riendas del equipo, de ahora en adelante. Sin embargo, la salida del uruguayo del banco técnico tomó a muchos por sorpresa, incluso a él mismo.

Pues bien, luego de algunos días de dicha noticia y con los ánimos un poco más calmos, el propio ahora exestratega 'verdolaga' decidió dar detalles inéditos de cómo se terminó dando su salida de la institución paisa, pues incluso asegura que, previo a una sesión de entrenamiento, le comentaron lo que sucedería con su continuidad en el equipo.

"La salida fue muy sorpresiva. Estábamos preparándonos para el entrenamiento del día martes y, justamente, me crucé con (Gustavo) Fermani. Él me manifestó que no iba a continuar. Estuvimos un rato charlando, y yo le pregunté los motivos porque, verdaderamente, no entendía por qué. Me dijo que no había conformidad con el juego del equipo. Aun así, seguí insistiendo porque no me cerraba, pero ese fue el motivo de mi salida", sin tapujos comentó el entrenador en charla con ESPN.

Tras ello, aseguró que, en los meses que no hubo actividad, él se centró en hacer un buen equipo, logrando eso mismo, asegurando que su buena gestión en este aspecto se ve reflejada en la ilusión de los hinchas. "Previo a la llegada del actual presidente y de Fermani, nos enfocamos en jugadores colombianos y empezaron a surgir los nombres que fuimos planteando, al punto de armar este plantel que ilusionó y sigue ilusionando a la hinchada. El equipo nos tenía a todos muy ilusionados", declaró,

Millonarios vs. Nacional, en acción de juego en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Publicidad

"Al comenzar el campeonato, como en todo recambio grande, no se puede lograr el funcionamiento rápido, y hay muchos factores que van en contra de eso: el poco tiempo de trabajo, la seguidilla de partidos, y la salida de muchos jugadores. Por ejemplo, la gran contratación de Atlético Nacional, (David) Ospina, jugó solo un partido y medio, de los siete que hemos jugado. Los delanteros, como (Alfredo) Morelos y Kevin Viveros, que fueron incorporaciones importantes, también tuvieron dificultades. Jugamos con tres delanteros, y en estos partidos Emilio (Aristizábal) participaron, luego jugó Viveros, y después estuvo Morelos, quien venía de una inactividad importante. Andrés Román, que estuvo 8 meses parado, también fue un factor en contra. A pesar de todo esto, el equipo está en una posición de privilegio. Se habían ganado los dos clásicos, algo que Atlético Nacional no había logrado en mucho tiempo, y la gente estaba muy contenta. Todas las vibras y todo lo que se veía hacia el futuro era prometedor porque había un margen grande de crecimiento, y ese era el análisis que puedo hacer hasta el día de hoy", con notable desazón aseguró Pablo Repetto.

Más declaraciones de Pablo Repetto

Publicidad

¿Su salida se dio por una mala relación con sus jugadores?

"En cuanto a mi relación con los jugadores, quiero desmentir totalmente cualquier rumor de mala relación. No tengo ninguna mala relación con ellos. Sé que ustedes también pueden preguntarles, y verán que hay muchos rumores que no son ciertos. A veces, uno escucha cosas que no puede creer, como tantas barbaridades que se dicen. La verdad es que tuvimos una excelente relación con todos los jugadores y con todo el entorno del club: el cuerpo médico, utileros, cocineros, todos. Estamos agradecidos porque siempre sentimos el apoyo y la predisposición al trabajo y a todo lo que nosotros planteábamos. Así que, les repito, pueden comprobarlo hablando con los protagonistas que son los jugadores y con el entorno del club".

¿Está seguro de que lo sacaron de Nacional por el rendimiento del equipo?

"Esa es la pregunta que me sigo haciendo, y que todo mi cuerpo técnico se sigue haciendo. Pero bueno, yo me tengo que quedar con lo que me dijeron, porque confío en que fue por el tema del juego".

¿Usted cree que Nacional venía jugando mal?

"En los tiempos modernos, con toda la experiencia que uno puede tener en el fútbol, siempre los comienzos de campeonato son muy difíciles. Encontrar la mejor versión de un equipo no es sencillo. Si analizamos, hay equipos que tienen procesos y les cuesta, y a nosotros también nos estaba costando. Sin embargo, logramos mantener un plantel que tiene un margen de crecimiento grande. Por ejemplo, Marino Hinestroza, que hacía 8 meses no jugaba un partido, estaba recuperando ritmo. El conocimiento entre los jugadores, el ritmo de competencia, y la cercanía que tuvimos en parte del torneo, junto con los resultados, nos acompañaban. Pero bueno, esto es un tema que yo puedo analizar y dar mi opinión, pero la decisión no la tomé yo".

Pablo Repetto, director técnico de Nacional en medio del clásico contra el América. Foto: Colprensa

¿Lo tomó muy por sorpresa el hecho de su salida de Nacional?

"Sí me sorprendió, y sigo sorprendido, porque me habían dado la libertad de tomar todas las decisiones, como dije, de sacar a todos los jugadores que sacamos y de elegir a los que llegaron. Si bien el plantel, no lo conformé solo yo, porque en el tema de las contrataciones y los temas económicos y contractuales no participé, pero a la hora de elegir los jugadores, fui yo. Siento que soy parte importante de toda esa ilusión grande que existe en el hincha, en los jugadores, y ni hablar en los directivos. Todos estábamos muy ilusionados porque teníamos antecedentes con equipos con historia de vivir procesos similares. Así que, cuando se truncó un sueño, el objetivo seguía estando claro.

Publicidad

¿Cómo fue la despedida con los jugadores de Nacional?

"Los jugadores, cuando nos despedimos, les agradecimos y les dijimos que íbamos a ser campeones. Les dije una frase que me dijo un amigo: "Van a salir campeones, y yo no voy a salir en la foto". Se los dije y no tengo dudas, porque desde mi punto de vista, este es el mejor plantel del fútbol colombiano. Hay factores que influyen en que se pueda ganar o no, pero por algo el hincha está ilusionado".

¿Se reunió con la junta directiva para terminar de sellar su salida de Nacional?

"En cuanto a la transparencia, quiero aclarar que con los directivos y con la junta directiva solo me reuní una vez, y fue cuando me presentaron. Después, no tuve contacto con ellos. Con la junta directiva, me refiero a que lo que pasaba en los entrenamientos, calculo que les podía llegar a través de lo que podría informar Fermani. Entonces, fui honesto, siempre fui claro, y en la medida en que me citaban para tener una charla, hubiera seguido siendo claro con la gente que me hablaba del club, pero nunca tuve ninguna reunión con ellos".

Pablo Repetto en su paso como DT de Nacional. Sofa Score