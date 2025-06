"Para Sebastián Viera sería un orgullo dirigir al Junior; después de ser ídolo, no dudaría"

Luego de la derrota de Junior 1-0 a manos de Independiente Medellín que significó su eliminación de la Liga BetPlay; en Barranquilla ronda el rumor de la posible llegada de Sebastián Viera como sustituto en el banquillo del 'tiburón', ante la mala campaña de César Farías.

El uruguayo tuvo una reciente experiencia dirigiendo al Real Cartagena, y desde una voz muy cercana al entrenador, aseguran que para él sería un honor estar en la capital del Atlántico y en el equipo de sus afectos. Se trata de José 'Ringo' Amaya, quien opinó del presente del equipo el programa 'Jugada Maestra' de 'Ditu'.

"Junior no ha sido ese equipo constante en el juego, no ha sido ese equipo que ha gustado, y el profe (César Farías) lo sabe, él sabe lo que ha representado este equipo a lo largo de los años, más allá de que se pueda obtener resultados, es el buen juego, y con el 'profe' no se ha conseguido", dijo el bicampeón de liga con el club barranquillero en 2004 y 2011.

Además, dio su postura de la posible llegada del 'charrúa' como DT del club: "Lo de (Sebastián) Viera se podría dar, por todo lo que le dio al Junior en Barranquilla, y como técnico tiene liderazgo, conoce el manejo del equipo, la idiosincrasia, no es fácil ser técnico de Junior, porque al barranquillero le gusta el buen fútbol más allá de los resultados; eso también tiene que ver con la asistencia de público al estadio", expresó.

Sebastián Viera no es más técnico del Real Cartagena. Instagram oficial del Real Cartagena

Continúo diciendo "para él sería un orgullo y bendición que pueda tener ese momento de llegar a dirigir al club, el fútbol se vive de resultados y él sabe que es así, debe tener la firme intención y el sueño de estar dirigiendo al Junior porque es un líder que le gusta los buenos retos y yo creo que si le preguntan, no dudaría en decir que sí", concluyó.

Lo que dijo Cesar Farias tras la eliminación del Junior

"Tengo contrato, trabajo y me levanto todos los días con las mismas ganas así gane, empate o pierda. Estoy acostumbrado y trataré de levantarme con la misma iniciativa para cerrar de la mejor manera porque no nos podemos entregar”, afirmó el DT venezolano.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El siguiente encuentro para el cuadro 'tiburón' será en condición de local, cuando enfrenté al América de Cali el domingo 15 de junio, a las 8:20 de la noche (hora de Colombia), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Así está el cuadrangular A parcialmente:

1. Medellín - 10 puntos en 4 partidos jugados

2. América - 5 puntos en 3 partidos jugados

3. Tolima - 2 puntos en 3 partidos jugados

4. Junior -1 puntos en 4 partidos jugados