"Perdimos feo con Nacional, pero Santa Fe está para poner la cara; esto hasta ahora empieza"

Pablo Peirano dio la ‘cara y, luego de perder por 5-0 frente a Atlético Nacional , habló en rueda de prensa e hizo un llamado a la unión. “El torneo no termina aquí para Santa Fe ”, fueron las palabras del estratega ‘cardenal’.

Enfatizando en el porqué de la difícil derrota, el entrenador uruguayo hizo su análisis, girando todo en torno a la expulsión de Marcelo Ortiz que cambió el rumbo del encuentro: “En principio, sacar el análisis del partido, es muy duro jugar con uno menos y la ventaja de tres goles en contra. Eso es lo primero y si después aparecen ventajas por las bandas, ventajas por el medio, pues siempre falta un hombre más”.

“No hay mucho para agregar respecto al partido. Perdimos de una manera ‘fea’; tenemos todos una vergüenza de lo que fue el partido, pero tenemos la misma intención, estamos enteros para lo que viene. Esto recién comienza, es un golpe duro. Hoy besamos la lona, pero a Santa Fe no le cuentan diez. Pedimos disculpas a la gente que miró el partido, sentimos la misma vergüenza, pero tengan la entereza que Santa Fe los próximos partidos va a pelear y todos los que están por delante, porque es nuestro ADN”, agregó Pablo Peirano.

*Otras declaraciones de Pablo Peirano:

¿Quién es el responsable de la derrota?

“Yo soy el principal responsable respecto al planteamiento, de los cambios y el momento. Cuando estamos con ese 4-4-1 tuvimos una oportunidad de mano a mano que se perdió por la línea y la otra contra recibimos el primer gol. Si hubiéramos convertido ese primero estaríamos hablando de otra historia. Nacional estaba bien parado; no vimos que se había acomodado bien, no era algo que se había cambiado, pero el gol o cambió todo”.

¿Por qué Nacional sacó tan amplia ventaja?

“Cuando el equipo rival saca ventaja, se siente mucho más cómodo en el partido y nosotros hicimos todo lo posible. Los jugadores no son responsables, el responsable soy yo de los cambios, el planteamiento y todo lo que hicimos. Estamos para poner la cara, pero estamos más enteros que nunca”.

¿Qué viene para Santa Fe?

“Tenemos una oportunidad. Es un torneo que recién comenzó, acá no se definió el torneo. Esto es como todo, me puedo quedar llorando, pero no es el perfil nuestro; de igual manera, asumimos la derrota. Duele como tiene que doler, y mucho, pero el torneo no terminó. No hicimos lo que intentamos hacer, nos superaron, tenemos que cerrar la boca y afrontar lo que viene; tomar esto como una revancha. Esta película continua, ellos también tienen la revancha en Bogotá”.