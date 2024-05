¿Por qué el nombre de Sebastián Villa 'encendió' en redes a los hinchas de Nacional?

En las últimas horas ha surgido un rumor en las redes sociales, que relaciona de manera directa a Sebastián Villa con un grande del fútbol colombiano. Se estima que el extremo habría sido ofrecido a Atlético Nacional, para llegar a vestir los colores del cuadro antioqueño.

No obstante, parece ser que esta información no cayó muy bien en la hinchada ‘verdolaga’, que no tardó en hacer sentir su opinión en las fredes sociales. En su mayoría, los comentarios fueron de rechazo hacia el oriundo de Bello, Antioquia.

“Nada, pero absolutamente nada, tiene que hacer un abusador de mujeres como Sebastián Villa en Atlético Nacional”, “mi postura con Sebastián Villa se inclina en contra: su traída al verde debe ser condicional a compromisos”, y “no sé si estamos preparados para el impacto a la imagen institucional que sería meternos en esa papa caliente llamada Sebastián Villa, eso contando que su presente y pasado reciente deportivo habla por sí solo”, fueron algunos de los mensajes en contra del colombiano por parte de los hinchas ‘verdolagas’.

Nada pero absolutamente nada tiene que hacer un abusador de mujeres como Sebastián Villa en @nacionaloficial. — FutPol91 (@FutPol91) May 10, 2024

Sin embargo, también hubo quien sí le dio el visto bueno al fichaje de Villa, futbolista que actualmente juega en el FC Beroe de Bulgaria. “Bienvenido si se da lo de Sebastián Villa a Nacional. Allá los moralistas. Tanto tiempo soportando jugadores miserables como los actuales. Yo lo juzgo por lo que haga con el balón”, dijo un cibernauta en la red social ‘X’.

Bienvenido si se da lo de Sebastián Villa a Nacional. Allá los moralistas. Tanto tiempo soportando jugadores miserables como los actuales. Yo lo juzgo por lo q haga con el balón. — David (@dpachonb) May 10, 2024

Cabe destacar que el atacante ‘cafetero’ ya está habilitado de poder jugar en cualquier liga del fútbol mundial; esto, teniendo en cuenta que el colombiano ya logró solucionar sus problemas legales por el tema de violencia en Argentina, razón por la que no será condenado a pagar su sanción en la cárcel.

De esta manera, ya queda habilitado para poder jugar con tranquilidad en cualquier liga y club del mundo.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Villa en el ‘viejo continente?

Tras su inminente salida de Boca Juniors, luego de ser completamente relegado por el cuadro ‘xeneize’, el futbolista colombiano inició una nueva aventura en su carrera profesional, pero esta vez en Europa.

Villa fichó por el Beroe FC de Bulgaria, donde actualmente suma diez encuentros disputados, en los que ha logrado anotar un total de cuatro anotaciones y una asistencia.

Por otra parte, es importante recalcar que el 'cafetero' ya sabe lo que es jugar en el balompié de nuestro país; esto, en el Deportes Tolima, club en el que se coronó campeón de la Liga I-2028, justamente frente a Atlético Nacional.