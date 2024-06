Reconocido humorista cumplió promesa que hizo antes de Santa Fe vs. Bucaramanga

Atlético Bucaramangase coronó campeón por primera vez en el fútbol colombiano, luego de 75 años de historia. El 'leopardo' se impusoen los penaltis 5-6 a Santa Fe tras el 3-3en el marcador global, en la final de vuelta disputada en el estadio El Campín. Seguidores de ambos clubes hicieron sus respectivas promesas en caso de que ganara su equipo del alma y de esos se destacan dos reconocidos humoristas.

Así fue como el popular 'Don Jediondo', fanático del rojo bogotano, no le quedó de otra que cumplir lo prometido. En la previa de la gran final de la Liga I-2024, había apostado con José Ordoñez, reconocido humorista e hincha del 'búcaro', al parecer, el que perdiera le tocaba ponerse la camiseta del club rival.

Luego de queSanta Fe perdiera la final del primer semestre del año en curso, Pedro Antonio González, 'Don Jediondo', posteó un video en sus redes sociales personales evidenciando el curioso momento en que cumple su promesa.

"Querido José Ordoñez aquí l estoy cumpliendo, yo tengo palabra. Me tocó venir donde mi amigo Piter Albeiro para que me la prestara (camiseta del Bucaramanga). Y como usted dice: 'búcaros', búcaros, rumbo a la Libertadores. ¡Me dolió!", pronunció en el corto videoclip que tiene miles de reproducciones, además de los 'me gusta' y los 'reposteo'.

Aquí el video por parte del humorista hincha de Santa Fe:

Me dolió pero le cumplí a @JoseOrdonezJr jajajaja 😝 ponerme la camiseta del @ABucaramanga si ganaban el título. Muchas veces se gana, otras veces no se gana, pero siempre se cumple. Volveremos, volveremos, gracias leones 🦁 @SantaFe @PITERALBEIRO @gusgomez1701 @CaracolRadio… pic.twitter.com/hb6rFO5g3V — Don Jediondo (@DonJediondo) June 21, 2024

De otro lado, recordemos que José Ordoñez se hizo muy famoso en el ámbito local no solo por ser humorista, sino porque además catapultó la frase 'rumbo a la Libertadores', que hoy en día es un famoso meme por parte de los seguidores del Bucaramanga, que ahora tras el título de los 'leopardos' se hizo realidad.