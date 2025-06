Referente de Millonarios le hizo 'ojitos' al DIM: "Es una hinchada grande"

Por la quinta fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025,Millonarios logró un triunfo clave ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. En un ambiente electrizante, con un imponente marco en las tribunas por parte de la hinchada del conjunto antioqueño, los dirigidos por David González dieron el golpe gracias a un solitario tanto de Radamel Falcao García. Con este resultado, el equipo capitalino quedó a un paso de clasificarse a la gran final, en la que lo espera Independiente Medellín.

En medio de una actuación sólida del equipo bogotano, uno de los puntos más destacados fue el defensor central Andrés Llinás. El zaguero, surgido de la cantera azul, fue pieza clave para mantener el arco en cero y recibió una calificación de 7,1, según los registros de la plataforma ‘Sofascore’.

Andrés Llinás reveló el equipo en el que le gustaría jugar

Andrés Llinás y un festejo de gol con Millonarios en la Copa Libertadores. RAUL ARBOLEDA/AFP

Sin embargo, más allá de su rendimiento dentro del terreno de juego, Andrés Llinás fue noticia por una declaración posterior al compromiso en Medellín. El defensor, de 27 años, dejó abierta la posibilidad de vestir otra camiseta del fútbol colombiano, aunque recalcó su profundo respeto por Millonarios, el club que lo formó y con el que ha ganado tres títulos.

“El día que Millonarios no me quiera y me toque jugar con otro equipo, a Medellín siempre lo he respetado mucho. También es una hinchada grande que acompaña muy fiel; uno se identifica (...) pero espero estar mucho más tiempo acá”, expresó Llinás, generando múltiples reacciones entre la afición azul.

A pesar de sus palabras, Llinás sigue siendo un referente de la zaga del cuadro embajador y uno de los líderes del vestuario. Su compromiso y entrega en cada presentación lo consolidan como uno de los mejores defensores centrales del campeonato.

Números de Andrés Llinás

En la presente campaña con el conjunto capitalino, Andrés Llinás ha disputado un total de 20 partidos en todas las competiciones, acumulando 1.800 minutos en cancha y marcando un gol.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

El ‘embajador’ tendrá la oportunidad de sellar su paso a la final de la Liga BetPlay I-2025 frente a Independiente Santa Fe, en un emocionante clásico bogotano. El partido está programado para el jueves 19 de junio a partir de las 8:15 p. m. (hora colombiana) en el estadio El Campín.