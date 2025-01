Regreso de Falcao García a Millonarios toma vuelo con nuevo “avance” en asunto “clave”

La renovación de Radamel Falcao García con Millonarios se ha convertido en un culebrón de nunca acabar si se tiene en cuenta que en principio hubo acuerdo de palabra entre el jugador y la institución para extender el vínculo.

Posteriormente, se dijo que la carga fiscal del ‘Tigre’ era muy alta y que era necesario buscar uno o varios patrocinadores que asumieran el pago de sus impuestos, pero como no aparecieron los auspiciantes necesarios , se dio por terminada la negociación entre las partes.

No obstante, todo revivió cuando Gustavo Serpa, mandamás ‘embajador’, aseguró que se metería “la mano al dril ” para hacer que el futbolista renueve con su club.

Y aunque las cifras no se han dado a conocer, se filtró que los tributos que García debe desembolsar son de 4.000 millones de pesos, aproximadamente, y también se supo cuánto le habían ofrecido Millonarios y la firma Andina para resolver la situación.

Pero como la cantidad no fue aceptada por Falcao, pese a que la diferencia no era muy amplia , Serpa no se quiso dar por vencido y fue nuevamente a la carga por el excapitán de la Selección Colombia, que entrena individualmente y de manera remota bajo supervisión del cuerpo técnico de David González.

En consecuencia, las partes se volvieron a sentar y dieron pasos hacía adelante, según se supo en la mañana del 24 de enero, día del debut de Millonarios en la Liga Betplay contra Unión Magdalena en Santa Marta.

Renovación de Falcao García con Millonarios “avanza”; filtran detalle “clave”

Las negociaciones se retomaron, pese a que ‘el Tigre’ habría recibido una oferta de Newell’s Old Boys de Argentina, informó el periodista Ricardo Orrego en ‘Mañanas Blu’, espacio de Blu Radio.

Inicialmente, dijo que todo se encamina hacía donde el jugador, dirigentes e hinchas quieren: “El tema de Falcao Gacía sigue avanzando”.

Y complementó agregando que ya se dio un paso importante: “Han tenido una reunión clave y se sigue gestionando para llegar a un acuerdo final”.

No obstante, cerró aclarando que hasta el momento no se puede cantar victoria: “Pero no hay humo blanco al respecto”.

Lo cierto es que la plantilla espera al experimentado goleador, pues en esta temporada se le necesita para cubrir todos los frentes de competencia, como los torneos locales y la Copa Sudamericana.

