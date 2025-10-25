Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Este sábado 25 de octubre, Santa Fe y Millonarios disputarán un nuevo clásico capitalino en el fútbol profesional colombiano. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de oct, 2025
Más de 10 equipos le hará fuerza a Millonarios vs. Santa Fe.
Foto: Dimayor.
  • 03:46 p. m. - PREVIA
    Convocados de Millonarios

  • 03:45 p. m. - PREVIA
    Convocados de Santa Fe

  • 03:45 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el partido?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 03:44 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el juego?

    La pelota rodará a las 6:20 p.m. (hora Colombia) en el estadio El Campín.

  • 03:43 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Santa Fe y Millonarios.

