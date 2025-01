"Si los hinchas de Junior no nos acompañan, nos vamos a sentir muy tristes"

El modelo del 2025 enJunior de Barranquilla ya se puso en marcha, en el 'tiburón' se muestran convencidos que hay un equipo para dar la pelea en los torneos a enfrentar en esta primera parte del año en curso. Ese es el lema que emplea el máximo accionista del 'tiburón', Fuad Char.

Este jueves 23 de enero, el dirigente de la institución 'rojiblanca' hizo parte de una transmisión en directo que tuvo el 'rojiblanco' en una de sus plataformas digitales. Allí, Char Abdala, sostuvo que el plantel que armaron es bastante competitivo.

"Yo creo que hemos armado un grupo homogéneo, con trabajo, muy fuerte en la parte física, me imagino que también se ha trabajado la parte técnica. Estamos convencidos que tenemos un equipo para competir y pelear el campeonato. Esa es la meta este semestre. Y si no logramos el campeonato, que tengan claro que haremos todo el esfuerzo para que en el segundo semestre lo podamos conseguir. Esto no termina este semestre, porque vendrá el otro campeonato. Siempre habrá oportunidades y revanchas", dijo en primera instancia el máximo accionista del Junior en 'YouTube'.

En medio de la conversación en la que también participó el técnico César Farías, Char se refirió al debut del Junior en la Liga Betplay I-2024. El rival al que enfrentará el 'tiburón' en la primera jornada es el Deportivo Cali; se jugará en el estadio Metropolitano.

"Va a ser muy importante este primer partido, por todo lo que hemos vivido en estas semanas, es importante regalarle una linda victoria al hincha, para que se enganchen", prosiguió Fuad Char.

Por último, Char espera que en todo el campeonato, los hinchas 'rojiblancos' acompañen de forma masiva al equipo en el 'Coloso de la Ciudadela'; de lo contrario, afirmó el accionista se sentirán tristes.

"Lo más importante para el equipo, para los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos, es ver el estadio lleno. Eso nos llena de alegría, de satisfacción, de optimismo. Si no nos acompañan, nos vamos a sentir muy tristes. Esto es algo conjunto, nosotros en la cancha y ustedes en la tribuna", concluyó Fuad Char.

¿Cuándo es el debut del Junior de Barranquilla en la Liga Betplay I-2025?

Será este domingo 26 de enero, a las 5:10 de la tarde, contra el Deportivo Cali en partido que se jugará en el estadio Metropolitano.

