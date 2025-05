Sigue el escándalo en el fútbol femenino de Colombia; "hay machismo violento"

La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, rechazó este domingo las declaraciones del presidente del club Unión Magdalena , Eduardo Dávila, quien afirmó que "el fútbol no es un deporte para mujeres".

Marín calificó estas palabras como una expresión de "machismo violento" y agregó: "Lo dicho por el señor Dávila es una forma de discriminación inadmisible", señaló en su cuenta de X.

La defensora agregó que "como socio de un equipo del fútbol profesional colombiano, al excluir a las mujeres por el solo hecho de serlo, está cerrándoles las puertas a las carreras de hinchas y futbolistas que aspiran a jugar en igualdad de condiciones en el Unión Magdalena".

Las declaraciones del presidente del Unión Magdalena, club de la primera división colombiana, hechas durante una entrevista en un pódcast deportivo, han generado una ola de críticas en el sector y en redes sociales.

El dirigente afirmó que mientras él esté al frente del club de fútbol, no habrá equipo femenino, ya que considera que no es un deporte para mujeres.

"Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino, ese no es un deporte para la mujer, que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, pero fútbol no", dijo.

La Coordinadora de Fútbol Feminista también se pronunció al respecto, calificando las declaraciones de Dávila como "machistas y discriminatorias".

"Estas palabras perpetúan estereotipos que han obstaculizado históricamente el acceso y desarrollo de talentos femeninos en el deporte", indicó la organización en un comunicado.

El fútbol femenino en Colombia ha alcanzado logros significativos en los últimos años, incluyendo la clasificación a los cuartos de final en la Copa Mundial Femenina 2023 y el subcampeonato en la Copa América Femenina en 2010, 2014 y 2022.

Jugadoras como Mayra Ramírez, Catalina Usme, Daniela Montoya, Leicy Santos y Linda Caicedo han destacado en ligas internacionales, demostrando el talento y la capacidad de las futbolistas colombianas.

"Es tiempo de ponerse al día con la igualdad de género. Rechazamos contundentemente las declaraciones del propietario del Unión Magdalena, Eduardo Dávila, con las cuales perpetúa los estereotipos y las violencias machistas a las cuales nos hemos enfrentado históricamente las mujeres", concluyó la defensora del Pueblo.