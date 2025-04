Teófilo Gutiérrez reflexivo, tras muerte de Jorge Bolaño: "La vida hay que disfrutarla"

La muerte de Jorge Bolaño ha dejado un gran vacío para todos, pero especialmente en el entorno del Junior de Barranquilla, club donde él supo brillar y salir campeón en dos oportunidades, quedando en las páginas doradas de la institución 'tiburona'.

Y justamente, solo minutos después de la victoria por 1-0 frente a Independiente Medellín, el pasado domingo, en el cuadro 'rojiblanco' las reacciones no se hicieron esperar sobre la lamentable noticia.

Teófilo Gutiérrez , como uno de los principales ídolos y referentes del equipo barranquillero, alzó la voz y tomó la palabra, enviando emotivo mensaje por el fallecimiento de 'Bolañito', dejando sentidas y reflexivas palabras sobre la manera en la que hay disfrutar del día a día: "Jorge nos dio mucho, a este club, dos títulos y un legado muy importante; hay que recordarlo con alegría. Yo por eso digo que la vida hay que disfrutarla, no hay que pensar tanto en cosas que no sirven y que no hacen bien".

❤️ “La vida hay que disfrutarla, no hay que pensar tanto en cosas que no hacen bien.”



🙌🏽 El consejo de Teo Gutiérrez, tras la noticia del fallecimiento de Jorge Bolaños.

"Pero bueno, queda su legado y hay que apoyar en este momento a la familia. Estamos para apoyar a todos los que necesiten", citó 'Teo', dejando claro que se pone en completa disposición para dar apoyo y acompañamiento en este difícil momento.

¿Qué pasó con Jorge Bolaño?

En la noche del pasado domingo, y en medio del partido del fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, se conoció una noticia que impactó a propios y extraños.

Todo por el fallecimiento de Jorge Bolaño, quien fue ídolo y reconocido mediocampista del equipo 'tiburón', saliendo campeón en 1993 y 1995.

'Bolañito', como era conocido entre sus más cercanos, sufrió un infarto en la ciudad de Cúcuta, según las informaciones reveladas el mismo domingo.

De inmediato y en las horas posteriores de han dado manifestaciones de dolor y luto de parte de exjugadores, clubes y aficionados por el fallecimiento de un hombre que también defendió los colores de la Selección Colombia en el Mundial de Francia 1998.

Jorge Bolaño durante la Copa América de 1999 en Paraguay AFP

¿Por qué falleció Jorge Bolaños?

Según lo han comentado en las últimas horas varias fuentes, todo se habría dado por un paro cardiaco, que alarmó a toda su familia, con quien se encontraba en el momento del suceso.

A pesar de haber asistido de manera inmediata al centro hospitalario más cercano, al final no pudieron salvarle la vida a la leyenda colombiana, quien falleció a sus 47 años de edad.

Tras el retiro, 'Bolañito' se dedicaba a opinar en programa deportivos, para analizar el presente del Junior, fútbol colombiano y la Selección Colombia.