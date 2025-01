Teófilo Gutiérrez ya empezó a probar en otros campos, en caso de no conseguir equipo

Teófilo Gutiérrez sigue sin conocer qué será de su futuro , luego de salir del Real Cartagena y no haber firmado con otro club del fútbol colombiano. Sin embargo, el barranquillero no se quedó quieto en la capital del Atlántico y se le vio en una faceta que no se le conocía.

Por medio de las redes sociales, se conoció un video en el que se ve a Gutiérrez Roncancio se vio al frente de una consola de sonido, mezclando y siendo DJ en uno de los populares 'picó' que se usan en la costa Atlántica del país.

Justamente, el ‘picó’ tenía una placa distintiva de ‘Teo’ con su popular apodo de ‘El Perfume’. Lo cierto es que, el hijo de ‘La Chinita’ se está divirtiendo y probando en nuevos campos, mientras está a la espera de conseguir equipo.

Teófilo Gutiérrez y su despedida en Real Cartagena

"Hoy quiero despedirme y darle gracias al club Real Cartagena, directivos, jugadores, médicos, kinesiólogos, utileros; agradecer al señor alcalde, al señor gobernador y a toda la hinchada 'auriverde', a todos los cartageneros y a todo Bolívar por su cariño. Fue una linda experiencia. Dios los bendiga", escribió Teófilo Gutiérrez, despidiéndose y cerrando este capítulo.

Números de Teófilo en Real Cartagena

De acuerdo con la página especializada en datos del Real Cartagena, el barranquillero disputó un total de 1.950 minutos, repartidos en 25 partidos, de los cuales 22 fue de titular. Allí, anotó cuatro goles y brindó 11 de asistencias. No obstante, se debe recordar que sufrió una delicada lesión, al fracturarse la tibia, que lo alejó de las canchas por un largo tiempo; fueron casi cinco meses.