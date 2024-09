Tolima vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO HOY el duelo de la Liga BetPlay II-2024

Con la sombra de los desmanes ocurridos en Medellín, que dejaron 21 heridos en el partido entre Atlético Nacional y Junior, se disputará este fin de semana la fecha 12 de la liga colombiana que centra la atención en el partido entre Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

¿Cuándo y por dónde ver el duelo entre Tolima vs. Santa Fe?

'Pijaos' y 'cardenales' se enfrentan este domingo 29 de septiembre, en el estadio Murillo Toro de Ibagué; esto, por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay II-2024.

Según lo reveló la Dimayor, este encuentro está estipulado iniciar a las 6:20 p.m. (hora colombiana). Por otra parte, es importante aclarar que el partido tendrá transmisión cerrada.

Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 por el DT Pablo Peirano 🦁 para la Fecha 12 la Liga BetPlay 2024-II.

Los santafereños, que tienen en el banco técnico al uruguayo Pablo Peirano, vienen de despachar a Fortaleza por un contundente 3-1. Un triunfo más los acerca a la meta de pasar a los cuadrangulares semifinales.

Con 19 puntos, a seis del líder Once Caldas, Santa Fe ocupa la cuarta casilla de la tabla de clasificación en la que figuran los 20 equipos que disputan la liga colombiana.

Deportes Tolima, que está un escalón más arriba que Santa Fe y que tiene 20 puntos, intentará cazar la victoria para seguir en la parte alta de la tabla.

Cabe destacar que, el más reciente encuentro entre ambos equipos, en territorio ibaguereño, se resume a victoria 'cardenal' por 1-2. Esto, en la sexta y última jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2024.

Jugadores del Tolima se lamentan tras perder con Santa Fe, en el Murillo Toro. Foto: colprensa

¿Cómo se jugará de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2024?

Viernes 27 de septiembre

Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira.

Sábado 28 de septiembre

La Equidad vs. Atlético Bucaramanga

Once Caldas vs. Deportivo Independiente Medellín

América de Cali vs. Fortaleza

Millonarios vs. Envigado

Domingo 29 de septiembre

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Jaguares vs. Junior

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Deportivo Pasto vs. Alianza.

Lunes 30 de septiembre

Patriotas-Deportivo Cali.