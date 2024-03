Alberto Suárez: “El periodista estaba alicorado, es una persona que quiere hacerse famoso por eso”

Real Cartagena empató 2-2 con Unión Magdalena en la noche de lunes en una fecha más del ‘todos contra todos’ de la Primera B del fútbol colombiano, sin embargo, más allá del resultado final se dio una polémica en la rueda de prensa, con un periodista y el técnico Alberto Suárez como los implicados.

El comunicador, como lo ha hecho en otras oportunidades, señaló al entrenador por supuestamente “tener algo contra Santa Marta”, usando un tono ofensivo, que por supuesto generó una dura respuesta del actual timonel del elenco ‘heroico’.

“No, es que yo no sé quién es él, anoche lo vi hasta gordo. Sus colegas que estuvieron ahí saben que ese señor estaba alicorado, oliendo a cigarrillo, iba en chancletas y short roto, no entiendo por qué hemos caído tan bajo. No puede ser que una persona como esta, se le ocurre coger a una persona como yo para hacerse famoso y eso se permita en las ruedas de prensa”, dijo para comenzar Alberto Suárez en entrevista con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, este martes.

El entrenador del Real Cartagena contó la razón por la que le respondió y no se levantó y se fue de la rueda de prensa, ante ese cruce con el periodista.

“Hoy un periodista muy respetado de Colombia dijo que no deberíamos responder a esto, sino pararnos de la mesa e irnos, pero si hacemos eso nos multa la Dimayor. Debería existir la obligatoriedad que al que esté en la rueda de prensa tenga unos principios para actuar. Pasa cada ocho días que personajes que se creen periodistas van a esgrimir sus rabias, sentimientos en contra de personas, esos espacios son para dar explicaciones, hablar de fútbol. Me habla el señor que dizque odio a Santa Marta, eso es mentira, yo fui feliz allá, tengo familia y voy constantemente”, aseguró.

Alberto Suárez, técnico del Real Cartagena Foto: Real Cartagena

Acá más declaraciones de Alberto Suárez en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, tras su discusión con un periodista:

*Los comentarios fuertes en redes sociales

“Ayer veía en las redes sociales un comentario de un hincha del Cali que dice que sale más barato pagar un millón de pesos para matar a Jaime de La Pava, que pagarle la indemnización, porque algún periodista puso cuánto valía la indemnización del DT. ¿Ustedes creen que eso es periodismo?”.

*La importancia del periodismo

“Nosotros los técnicos, jugadores y demás, sabemos que son ustedes los que socializan el juego, sin ustedes no tiene razón de ser, lo sufrimos en la pandemia, cuando por limitaciones no podían interactuar, pero cuando caen en otro lado no tiene sentido”.

*La actualidad de Christian Marrugo

“Lo de Marrugo es un caso especial, alcanzó a hacer la pretemporada y estaba teniendo unos desempeños importantísimos, que nos tiene ilusionados. No fue otro tema, el tobillo y lo tiene por fuera un par de semanas más”.

*La forma en la que se podrán unir Teófilo Gutiérrez, Christian Marrugo y Luis Sandoval

“Lo de ‘Teo’ es que se ponga a tono físicamente, ha ido adaptándose el fútbol los hace encontrar, se corre mucho en la B pero ese talento hace que el fútbol los haga encontrar.Si están en plenas condiciones como Teo que ayer estuvo en los dos goles, participó, porque tiene un talento que no se niega. La disposición al trabajo, lo reconozco con mucha disposición y eso nos tiene ilusionados”