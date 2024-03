¿Qué es de la vida de Adolfo 'Tren' Valencia, figura de Selección Colombia y e ídolo de Santa Fe?

Hablar deAdolfo 'el Tren' Valencia es referirse a una de las leyendas de la Selección Colombia,con participaciones en los mundiales de USA 1994 y Francia 1998, además que a nivel clubes jugó en nuestro país en equipos como Santa Fe, América y Medellín; en Bayern Múnich, de Alemania; Atlético de Madrid, de España; en Reggina, de Italia; PAOK, de Grecia; y MetroStars, de Estados Unidos. Fueron más de 17 años en las canchas, tiempo durante el cual el nacido en Buenaventura dejó su impronta de delantero potente, desequilibrante, y con capacidad y buena ubicación para llegar al gol.

Y ahora, en pleno 2024 nos encontramos al 'Tren' en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, en donde ha montado la base de su academia de fútbol, en la que tiene un buen número de jóvenes jugadores, con los que vienen trabajando durante un tiempo pensando en buscarles oportunidades en el fútbol internacional.

"Estoy acá tratando de ayudar a nuevos talentos, trabajando bien. Ya sacamos a un 'pelado' para Ecuador y ahí tenemos que hacer unas llamadas a Portugal para finiquitar todo con otros tres muchachos. Creo que estamos trabajando bien y lo importante que es el que venga, lo haga con ganas de querer salir adelante, de ayudarle a su familia", dijo el vallecaucano, de 56 años, en su charla con Gol Caracol.

Adolfo Valencia con la Selección Colombia. BORIS HORVAT/AFP

Valencia ya tiene el estilo de futbolista que están mirando del extranjero y que para su concepto en Colombia hay talento que se puede proyectar. "Acá se busca talla y que sean inteligentes para jugar al fútbol, que jueguen bien. Acá a los muchachos se les hace un trabajo, se evalúa y se corrige, para que así mejoren futbolísticamente", comentó con claridad el popular 'Tren'.

A la hora de describir sus labores en el día a día, el ídolo de la hinchada de Santa Fe precisó que "yo como cabeza del grupo siempre estoy pendiente para ver qué hay que corregir a los muchachos. Ya con los contactos, yo tengo muchos amigos en el futbol que me ayudan para mirar a dónde los podemos mandar. También se les habla mucho, toca darle el valor a las cosas, porque ellos, los chicos de hoy, creen que las cosas son fáciles y no es así".

Los jugadores de la Academia que lidera el 'Tren' Valencia realizan entrenamientos de lunes a viernes con un preparador físico y a la par, el exjugador del seleccionado colombiano les busca partidos de fogueo con grupos de divisiones menores de Santa Fe, Fortaleza y otros adscritos a la Liga de fútbol de Bogotá.

Adolfo Valencia. JURGEN FROMME/FIRO SPORTPHOTO/dpa Picture-Alliance via AFP

"Los muchachos, los jugadores jóvenes de hoy necesitan mucho fortalecer la parte mental, tienen muchos problemas, esa tecnología los tiene mal. No quieren dormir temprano, no quieren descansar, eso hay que hacerles ver porque todo hace parte de una preparación para cumplir sus sueños", finalizó Adolfo 'Tren' Valencia.

Adolfo 'Tren' Valencia y un vistazo al fútbol colombiano

¿Cómo analiza lo que pasa en la Liga Betplay del fútbol colombiano?

"Hay tres equipos que no la pasan bien que son América, Nacional y Millonarios.Tienen que trabajar mucho y arrancar ya, porque si no van a quedar eliminados. A veces los resultados no se dan, las cosas no les salen y tiene preocupadas a sus hinchadas. La otra cara, por ejemplo, es Santa Fe, que trajo jugadores, trabajaron, pararon bien el equipo, el DT ha encontrado el equipo y van bien".

¿Qué imagen le ha dejado la Selección Colombia de Néstor Lorenzo?

"Yo veo bien a la Selección Colombia. Es una prueba buena. Lo bueno es que tenemos muchos jugadores en el exterior y en buen nivel. El técnico Lorenzo tiene muy buenas cosas. Yo veo bien a la Selección Colombia para la Copa América, yo hable con Amaranto Perea en Barranquilla y me dice que el grupo es excelente, que los muchachos quieren luchar por la camiseta. Hay falencias como en todo, pero eso se gana con trabajo".

