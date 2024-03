Alberto Suárez respondió a periodista que lo 'encaró' por darle "papaya": "Te vas a a morir"

Este lunes 10 de marzo, el Unión Magdalena y Real Cartagenase enfrentaron en el estadio Sierra Nevada, por la séptima jornada del Torneo I-2024 en el fútbol colombiano. Al final, el compromiso culminó 2-2, con un punto para cada equipo.

Sin embargo, en un duelo permeado por los desmanes en las tribunas entre mismos hinchas visitantes, no podía faltar la polémica en la rueda de prensa. Eso sí, con Alberto Suárez como protagonista.

Cuando el entrenador de Real Cartagena estaba respondiendo las preguntas en la conferencia, un periodista tomó la palabra y, de manera repentina, lo encaró ‘sin pelos en la lengua’: “Buenas noches. Profe, no es coincidencia, nos volvemos a encontrar aquí, hoy es la tercera, impotencia, pelea, lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a rueda de prensa, pero esta vez sí bajé porque vino usted. Me da la ‘papaya’ y bueno, aquí estoy. Cuéntele a Colombia cuál es el resentimiento que tiene con estos colores y con Unión Magdalena”.

Así fue el rifirrafe entre un periodista de Santa Marta y Alberto Suárez, entrenador del Real Cartagena. Los dos ya habían tenido discusiones en otras ruedas de prensa. pic.twitter.com/nN42cBqbJp — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) March 12, 2024

Ante esos cuestionamientos, Alberto Suárez no se quedó callado y le respondió de frente al periodista, a quien mandó para el psicólogo: “Hombre, no habías bajado y eres tan descarado que dices que bajas porque vine, por qué no te liberas, anda a donde un psicólogo para que te ayude a liberarte de Suárez. Porque es que no puede ser que, con una actividad que es el cuarto poder del estado, vengas con eso, los resentimientos son tuyos, la rabia es tuya, esta rueda de prensa no es para venir a decir los resentimientos ni las rabias”.

“Hablemos de fútbol, sigues en las mismas. Te vas a morir, un día de estos de un infarto, porque no logras liberarte, libérate para que puedas crecer en tu profesión”, agregó el entrenador del Real Cartagena en la rueda de prensa, tras la igualdad por 2-2 frente al Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Al final, la rueda de prensa continuó y Alberto Suárez siguió respondiendo con normalidad, dejando a un lado lo sucedido. Cabe destacar que el cuadro 'heroico' inició ganando con dos goles de ventaja a su favor, pero el 'ciclón' fue otro en el complementó e igualó la historia al minuto 84, por medio de Andrés Carreño.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Cartagena?

Actualmente en la cuarta posición del Torneo I-2024 con doce unidades, el cuadro 'auriverde' volverá al ruedo el martes 19 de marzo contra Deportes Quindío, por la octava jornada de la Segunda División del fútbol colombiano.