Ramón Jesurún: "La Selección Colombia va a la Copa América con pretensiones de ganarla"

Este lunes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se refirió a todos los retos deportivos que el combinado ‘tricolor’ tendrá para este 2024, incluida la Copa América, que se estará realizando en territorio norteamericano.

En charla con ‘ESPN’, el dirigente ‘cafetero’ reveló que desde hace mucho tiempo atrás está tratando de implantar la mentalidad campeona en el entorno de la Selección Colombia, independiente del género y las categorías.

“Nosotros tenemos que cambiar el chip y es lo que hemos venido haciendo a nivel integral, con Selecciones Sub-20, Sub-25, masculinas y femeninas, hace rato yo vengo diciendo que ese tema de mentalidad ganadora ya no más, ¡ya no más!, tenemos que pasar a la mentalidad campeona, tenemos que pretender a aspirar a ser campeones de torneos, por más insignificante o chiquito que sea”, afirmó Ramón Jesurún.

Y es que, según lo detallan las estadísticas, el único título oficial de la Selección Colombia de mayores es la Copa América obtenida en 2001, que, comparado a las vitrinas de equipos como Argentina, Brasil o Uruguay, no hay si quiera punto de discusión.

*Otras declaraciones de Ramón Jesurún:

¿Cuál es el objetivo de la Selección Colombia en la Copa América 2024?

“Pienso que nosotros ya estamos maduros, debemos estar con la concientización completa y total de buscar títulos, no es fácil, nada es fácil, la Copa América es un torneo en donde vamos a tener primero que todo al campeón del mundo, nada más y nada menos, luego al equipo que más campeonatos del mundo ha ganado que es Brasil, y luego colegas de Sudamérica que son muy fuertes y las de Concacaf, que han venido creciendo. Pero vamos con la pretensión de ganar, es difícil, no podemos prometer que vamos a ser campeones de la Copa América, pero que vamos a buscarla, vamos a buscarla”.

Las Eliminatorias Sudamericanas...

"Lo de las Eliminatorias, si bien es cierto que ahora hay más cupos no deja ser difícil una Eliminatoria y más la de Sudamérica, donde cualquiera puede ganarle a cualquiera y no es sorpresa. Antes Brasil y Argentina, ganarles o empatarles era algo heroico, hoy ya no lo es, pese a que siguen siendo la misma potencia de siempre”.

¿Colombia tiene con qué clasificar a la Copa del Mundo?

“Vamos con la mira de clasificar al Mundial, nos quedan doce partidos todavía, duros, difíciles, tanto de local como visitantes y ya cuando se logre ese objetivo, miraremos a la Copa del Mundo de 2026”.