Adolfo el 'Tren' Valencia y un sentido adiós para Franz Beckenbauer: "Siento mucha tristeza"

La muerte de Franz Beckenbauer ha dejado un gran luto en el fútbol mundial, pero principalmente en aquellos allegados con los que compartió dentro y fuera del terreno de juego. Uno de ellos fue Adolfo el ‘Tren’ Valencia, que no tardó en reaccionar sobre el acontecimiento.

En charla con ‘Noticias Caracol’, el exfutbolista colombiano recordó su paso por el fútbol alemán y lo que fue su experiencia en el Bayern Múnich con Beckenbauer: “Recibo esta noticia con mucha tristeza, la muerte de Franz siempre fue ese entrenador que cuando yo llegué al Bayern fue de los que me recibieron bien, como entrenador me decía, juega como jugabas en Santa Fe”.

“De los técnicos que he tenido, que han pasado por toda mi carrera, Franz fue uno de los mejores porque me comprendía, cuando yo llegué al Bayern Múnich , me decía, Adolfo no suba, tú eres jugador fuerte, con mucha potencia, muy habilidoso, entonces aquí te contratamos es para que aproveches las mejores virtudes”, añadió el ‘cafetero’.

Además de eso, el ‘Tren’ afirmó que varias fueron las enseñanzas y cosas positivas que le quedaron del estratega alemán, que falleció en las últimas horas a sus 78 años: “De él se me quedó que en la vida uno tiene que ser disciplinado y humilde, esas son dos frases que yo siempre tengo en la cabeza en la carrera del fútbol, porque la humildad es lo que lo lleva a uno a escuchar, a aprender, porque nadie es dueño de la verdad y uno a diario va aprendiendo”.

Franz Beckenbauer falleció este lunes 8 de enero, de 2024. Foto: AFP.

“Yo siempre lo escuché porque lo admiré como entrenador y como persona y lo grande que fue y lo que significaba para esa institución, siempre le tuvo mucha admiración”, complementó Adolfo Valencia.

*Otras declaraciones:

Beckenbauer como entrenador…

“Él era un líder, sacaba al equipo jugando desde atrás, tenía un estilo bonito como el de Andrés Escobar, que le gustaba salir jugando y eso es liderazgo, porque a veces del mismo nervio y la misma responsabilidad no lo llevan a hacer eso, pero cuando un jugador tiene esa facilidad jugando y armare desde atrás, siempre el fútbol va a ser muy fácil”.

¿Qué le pedía Franz en el Bayern Múnich?

“Cuando llegué a Alemania él me decía, juegue, diviértase y por eso fui goleador en ese Bayern, me fue bien”.

Su comunicación con el alemán…

“Nosotros hablábamos a través de Cristina, la traductora, ella hablaba muy bien alemán y era la que me decía a mí cuando estábamos en la charla, qué le decía Beckenbauer a los compañeros, siempre me acobije muy bien”.