DT de Brasil se rinde a Endrick, luego de una gran presentación contra España en el Bernabéu

Dorival Júnior, entrenador de Brasil, destacó la figura de Endrick, quien anotó este martes su segundo gol con la selección, con tan solo 17 años, en el amistoso de preparación frente a España (3-3) y abogó por "cuidarle" para que puedan tenerlo "en los momentos importantes".

"Es un chico que promete mucho. Que viene aumentando su nivel desde hace tiempo. Ha sido el protagonista de los momentos finales del campeonato brasileño el año pasado, haciendo partidos decisivos y brillantes. Tenemos que cuidarle para que lo tengamos en el campo en los momentos más importantes y que siga siendo decisivo como ha estado siendo", dijo en rueda de prensa.

"Es un jugador que tiene una característica única, que es que en cada momento tiene el balón a su disposición para, con su colocación, movilidad y sensibilidad de área que tiene hacer daño. Es un jugador que si completa su formación podrá convertirse en un jugador que marque la diferencia”, añadió.

Un Dorival Júnior que volvió a hacer un alegato contra el racismo y defendió a Vinícius.

"Lo que pedimos es que haya una actitud más directa desde la fiscalía española para que se pueda actuar más rápidamente cuando sucedan estos hechos, porque es una vergüenza para todos. No cabe en ningún sitio y menos con un pueblo amable y civilizado como es el español. Espero que no vuelva a suceder”, declaró.

Acción de juego en el duelo entre España vs. Brasil. Foto: Twitter de @CBF_Futebol.

“Vinícius está teniendo un año muy difícil, debido a todas las agresiones que ha estado sufriendo. Espero que no vuelva a suceder. Y espero que siga trabajando y mejorando para desarrollarse como futbolista en su club; tiene una velocidad y ejecución de momentos inesperados muy bueno, que no pierda esto”, completó.

El seleccionador de Brasil habló también del encontronazo entre jugadores en el banquillo, tras el tanto del empate de Lucas Paquetá en el último segundo de partido.

“Es un hecho natural. Los dos entrenadores estábamos tranquilos, intentando apaciguar ese movimiento inicial. No creo que haya habido ningún tipo de agresión, es natural estar exaltados por el momento, pero considero que ha sido respetuoso, Aunque sí ha habido algún momento más verbal que con acciones. No he visto ningún hecho que haya generado clima de inestabilidad entre los dos equipos”, valoró.

Por otro lado, se mostró incrédulo por los pitos que sufrió Morata en el Santiago Bernabéu.

“Hasta la fecha no se ha pitado a ningún brasileño en Brasil. Nunca he visto una situación de ese tipo. Es una situación muy complicada. He visto muchas situaciones en el fútbol, pero nunca algo así”, dijo.

Por otro lado, ensalzó el tipo de juego de Lamine Yamal y Endrick. "Son jugadores que van a llegar al Mundial con posibilidades de ser protagonistas y darnos espectáculos muy bonitos. Esta cantera de jugadores que buscan el uno contra uno, un enfrentamiento, va mejorando cada vez más y es natural que estemos esperando su éxito; especialmente en un par de años cuando estén en la cumbre de ese proceso", valoró