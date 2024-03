Jhon Arias: "Ojalá en Selección Colombia no tengamos 'techo' y crezcamos a un nivel inimaginable"

Jhon Arias fue una de las grandes figuras, este martes, en la victoria por 3-2 de la Selección Colombia frente a Rumania,por duelo de fogueo. Tanto, que sumado a su aporte de sacrificio, dejó su cuota goleadora en el Cívitas Metropolitano.

Es por eso que, como uno de los referentes de este cuadro ‘tricolor’, el nacido en Quibdó fue uno de los encargados de hablar ante los medios de comunicación, una vez finalizado el compromiso. El futbolista, de 26 años, destacó la humildad con la que se trabaja convocatoria a convocatoria.

“He estado trabajando mucho para vivir estos momentos que yo estoy viviendo, estoy siendo feliz en el club, estoy siendo feliz en la selección y cuando eres feliz y haces un buen trabajo, los resultados vienen ahí en conjunto. Yo trabajo día a día, me enfoco mucho en mí, en mejorar, en ser una persona más competa, creo que el fútbol actual requiere eso, de un jugador completo, de ambas fases. He ido madurando y creciendo mucho, me siento muy bien, siento que voy por buen camino, aunque falta mucho por hacer”, indicó de entrada Jhon Arias.

Sumado a eso, el actual jugador del Fluminense, afirmó que todavía no se ha ganado nada y hay que seguir consolidando al equipo en materia de proyecto y grupo: “LaSelección Colombia viene demostrando que tiene bases sólidas, que cada vez viene construyendo más la identidad que quiere proponer, que quiere ser protagonista”.

Jhon Arias fue el autor del segundo gol de Colombia frente a Rumania, en partido de preparación. OSCAR DEL POZO/AFP

*Otras declaraciones de Jhon Arias:

¿Qué expectativas hay para la Copa América?

“Claramente, la Copa América es un torneo extremadamente difícil y lo respetamos, más nosotros estamos comprometidos y mentalizados en que vamos a Estados Unidos a pelearla y ojalá tengamos un final feliz”.

Néstor Lorenzo...

“Néstor Lorenzo es una persona fenomenal, de muy buen carácter, que siempre está buscando lo mejor por el grupo y jugadores. Es una persona muy cercana al jugador y que te transmite una confianza tremenda, y eso a uno como jugador lo hace a uno estar más tranquilo”.

El proyecto...

“Yo creo que vamos por buen camino el trabajo da sus frutos poco a poco y lo importante es que estamos teniendo bases sólidas, cuando quieres aspirar a algo grande, tienes que cimentar bases sólidas y lo bueno del grupo es que es muy humilde, es centrado, sabe que viene haciendo las cosas bien, pero que faltan muchas por hacer, con jugadores con esa hambre de volver a Colombia al lugar que siempre debe estar”.

"Ojalá que no tengamos 'techo', que la selección individualmente y colectivamente pueda crecer a un nivel que nadie imagina o que tal vez nadie espera, porque trabajamos mucho por superar las expectativas".