DT de España habló antes de jugar con la Selección Colombia: "Debe ser un orgullo ser convocado"

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, mandó este lunes un mensaje de apoyo al centrocampista del Barcelona Pablo Martín Páez Gavira, 'Gavi', al que deseó una "pronta recuperación" de la larga lesión que sufre, primero por él y después porque el combinado nacional le "necesita". España jugará frente a la Selección Colombia, el próximo 22 de marzo en la ciudad de Londres, y se tiene previsto que el cuerpo técnico entregue el listado de convocados el viernes de la presente semana.

Gavi se lesionó el pasado 19 de noviembre de 2023 en el partido entre España y Georgia. Sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco lateral.

"Tengo contacto con los jugadores que se lesionan porque es la parte más dura y más fea del deporte. Es ese momento en el que necesitas apoyo y cercanía. Cuando alguien esta lesionado parece que se olvida la gente", dijo Luis de la Fuente, durante el foro EFE Sport Business Day, organizado por la Agencia EFE junto con la Universidad Alfonso X el Sabio.

"Gavi es entrañable, buena persona y es muy querido por el grupo de trabajadores de la federación. Tengo relación con él como con todos los que se han lesionado. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación. Primero por él y después porque le necesitamos", confesó.

El seleccionador español fue preguntado por Lamine Yamal, el delantero del Barcelona que, con sus actuaciones, está haciendo méritos para acudir con España.

"Tiene que ser un orgullo venir a la selección y por eso no se puede regalar venir a la selección. A mi me hubiera encantado ser internacional absoluto, pero no pudo ser. Primero hay que triunfar en tu club. La gente tiene que estar orgullosa de estar en la selección. Desgraciadamente hay futbolistas muy buenos que se quedan fuera, pero venir tiene que ser motivo de orgullo, un premio y una felicidad porque es llegar a la cima máxima a nivel profesional", concluyó.

Hora y dónde ver Colombia vs. España, este 22 de marzo de 2024

El partido entre las selecciones de Colombia y España será el 22 de marzo, a las 3:30 de la tarde, y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y en www.golcaracol.com.