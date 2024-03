Manchester United vs Liverpooles uno de esos partidos que generan expectativa y emoción este domingo en la jornada futbolera en Europa. Por supuesto este clásico del balompié inglés tiene a la espera a los hinchas de ambas escuadras y a los que disfrutan de esos buenos enfrentamientos.

Lo cierto es que un cupo a las semifinales de la FA Cup está en juego, y el estadio Old Trafford, donde ofician como locales los ‘red devils’ será el escenario deportivo que albergue este duelo.

Hora y dónde ver EN VIVO Manchester United vs Liverpool por la FA Cup

Fecha: domingo 17 de marzo de 2024

Hora: 10:30 a.m.

Estadio: Old Trafford

Transmisión: ESPN y Star Plus

Así las cosas este domingo Manchester United vs Liverpool se medirán en la búsqueda de seguir en el camino del título de la FA Cup, el torneo más añejo del mundo del fútbol, y uno de los trofeos más anhelados en el balompié británico.

Los dirigidos por Jurgen Klopp vienen de jugar por Europa League y pasar a los cuartos de final, mientras que los de Erik Ten Hag ya no están disputando certámenes internacionales esta temporada al ser eliminados en fase de grupos de la Champions League.

En Liverpool se espera que estén todas las figuras para enfrentar al Manchester United, entre esos el atacante colombiano Luis Díaz, quien tras descansar contra Sparta Praga, el jueves, sería titular este domingo, acompañado de Mohamed Salah y Darwin Núñez, el tridente ofensivo de los de Merseyside.

Después de este duro partido, el futbolista nacido en Barrancas, La Guajira, viajará a Londres para unirse a la concentración de la Selección Colombia, ya que está convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos preparatorios frente a España y Rumania, el 22 y 26 de marzo, respectivamente. Ambos duelos se podrán disfrutar EN VIVO por Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Acción de juego entre Liverpool vs. Manchester United. Foto: AFP

Del lado de Manchester United también contará con lo mejor de su nómina y querrá hacerse fuerte en Old Trafford con su hinchada para eliminar a uno de los favoritos.

Este sábado el Manchester City y el Coventry City ya clasificaron a las semifinales de la FA Cup, tras ganar y eliminar al Newcastle y Wolverhampton, respectivamente.

Partidos cuartos de final FA Cup del domingo 17 de marzo de 2024

Chelsea vs Leicester City

Estadio: Stamford Bridge

Hora: 7:45 a.m.

Manchester United vs Liverpool

Estadio: Old Trafford

Hora: 10:30 a.m.