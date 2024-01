Hora y dónde ver HOY EN VIVO, Atlético de Madrid vs Sevilla, en la Copa del Rey

Alejado el Atlético de Madrid a once puntos del liderato y acechado el Sevilla aún por el descenso en LaLiga EA Sports, surge la Copa del Rey como un aliciente y una oportunidad para los dos equipos, enfrentados este jueves en el imponente Metropolitano por una plaza en semifinales, la convicción y el relanzamiento.

Un partido definitivo. No hay margen de error. Ni cálculos. Sólo 90 minutos (o 120 si hay prórroga, como ocurrió en el último derbi jugado allí el pasado jueves) para sobrevivir o no en una competición que aparece con un atractivo reluciente esta temporada. No la gana el Atlético desde 2013. No la conquista el Sevilla desde 2010, justo contra este mismo rival al que se enfrenta ahora, entonces en el Camp Nou de Barcelona.

En el equipo madrileño ha tomado un aspecto aún más prioritario. Superado el derbi y el favorito, el Real Madrid, por 4-2 hace justo una semana, el esfuerzo de aquel partido y la proximidad de este llevó a Simeone a descargar a jugadores tan trascendentales en su once como Koke Resurrección, Rodrigo de Paul, José María Giménez y Samuel Lino de inicio en el triunfo del pasado lunes en Granada (0-1). Un alivio en sus dificultades visibles como visitante.

Ahora juega en casa. Y ahí, el Atlético es prácticamente infalible durante el último año. Desde el 8 de enero de 2023, con un 0-1 ante el Barcelona, nadie lo ha ganado en su territorio, en un recorrido de 25 partidos, de los que ganó 23 (dos de ellos al Sevilla, por 6-1 y 1-0, el más reciente el pasado 23 de diciembre, cuando aguantó la renta en inferioridad numérica) y de los que empató dos, ambos contra el mismo oponente: el Getafe.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid. Foto: AFP

Publicidad

En esa racha, veinte goles -además de ocho asistencias- son de Antoine Griezmann, al que cuida Simeone para la cita de este jueves. El máximo goleador de la historia del Atlético (175 goles) rebajó la carga en el entrenamiento de la víspera, al igual que Mario Hermoso, aunque se prevé a ambos en la titularidad. "Esperemos que de acá a este jueves recuperen mejor y decidiremos qué es lo mejor para todos", explicó este miércoles, sin dar más pistas, su técnico.

Junto a los citados De Paul, Koke, Giménez y Lino, ambos deberían formar en un once que sostendrá a Nahuel Molina en el carril derecho, a Axel Witsel en el centro de la defensa, a Saúl Ñíguez en el interior izquierdo, a Álvaro Morata y sus 19 tantos en la delantera y a Jan Oblak en la portería, a la que ha llegado Horatiu Moldovan, que se estrenará en el banquillo. Son baja por lesión César Azpilicueta y Thomas Lemar. Ya está disponible Reinildo Mandava.

A la vez, ya no están en el equipo ni Ivo Grbic, al Sheffield United, ni Javi Galán, a la Real Sociedad; aún pertenecen a la disciplina del Atlético tanto Caglar Soyuncu, cerca del Fenerbahce, como Ángel Correa, pretenido por el Al Ittihad saudí; y aún no han llegado ni el delantero Moise Kean, desde el Juventus, ni el medio centro Arthur Vermeeren, del Amberes, sus próximas incorporaciones para completar su mercado de invierno.

Publicidad

Enfrente, el Sevilla acude al Metropolitano por segunda vez esta temporada, después de que hace un mes -23 de diciembre- perdiera 1-0 el partido de la cuarta jornada de LaLiga que tuvo que aplazarse en su momento por las previsiones meteorológicas.

Hora y dónde ver Atlético de Madrid vs Sevilla

Fecha: 25 de enero

Hora: 3:00 p.m.

Canal: Directv / DGO