La Selección España y más reacciones, tras sus recientes partidos contra Brasil y Colombia

El meta internacional del Athletic Club, Unai Simón, aseguró este viernes que se toma "con toda la normalidad del mundo" lo que le ocurrió el martes con la Selección España, un error que permitió a Brasil acortar distancias en el marcador y la defensa que hizo de él el seleccionador Luis de la Fuente.

"Me lo tomo con toda la normalidad del mundo porque el fútbol es así, a veces ocurren este tipo de partidos que ninguno quiere. Aunque fuese un amistoso te toca bastante, porque el equipo hizo gran partido y se vieron muchas cosas de cara a la Eurocopa", reconoció el portero 'rojblanco' en una rueda de prensa en Lezama previa a la visita liguera del domingo al Real Madrid.

No obstante, también admitió que "no conseguir la victoria te duele un poco porque tienes parte de responsabilidad". "Y que diga eso el mister te ayuda, pero le doy toda la normalidad del mundo", añadió.

Simón se refirió también a los pitos que recibió en ese encuentro en el Santiago Bernabéu su compañero Álvaro Morata y aseguró que: "a ninguno nos gusta que nos piten cuando jugamos en casa".

"No podemos decir a la afición que no piten porque la afición es la que toma las decisiones en el campo la que te alaba o te critica y nosotros convivimos con ello porque forma parte del fútbol. Llegará un momento que me puedan pitar a mí y tenemos que actuar de la misma manera", apuntó, aún seguro de que "Álvaro lo gestiona muy bien" en ese tipo de situaciones.

Acción de juego en el duelo entre España vs. Brasil. Foto: Twitter de @CBF_Futebol.

"En los buenos momentos tiene los pies en el suelo y cuando le pitan sigue trabajando. El otro día hizo un partido maravilloso, un partido muy bueno, pero hay veces que si no aciertas la gente se pone nerviosa. Nosotros estamos tranquilos, convivimos con este tipo de situaciones y le damos normalidad porque es fútbol y forma parte de nuestro trabajo", resumió.

Recordemos que días atrás, la Selección España había perdido 0-1 frente a Colombia, con gol de Daniel Muñoz. Este duelo fue el primero de la reciente doble fecha FIFA. Dicho resultado también generó toda clase de comentarios, generando una ola de preguntas y críticas contra 'la Roja', que no tuvo su mejor desempeño en estos compromisos.