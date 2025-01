Gabriel Martinelli y un golazo en Brentford vs. Arsenal, por Premier League

En la Premier League no hay pausa y este 1 de enero entraron en acción Brentford vs. Arsenal . Los 'gunners', que no le quieren perder pisada al Liverpool en la punta, lograron tener una gran segundo tiempo para irse arriba en el marcador. El 1-3 para los de Mikel Arteta fue un golazo de Gabriel Martinelli.

El brasileño aprovechó muy bien su pegada desde afuera, y de pierna diestra, se acomodó y definió en el campo de las 'abejas'.

Vea acá el gol de Gabriel Martinelli HOY en Brentford vs. Arsenal , por Premier League:

"MARTINELLI ESTÁ FELIZ, ESTÁ FELIZ..." ¡El brasileño anotó el 3-1 del Arsenal vs. Brentford!



"MARTINELLI ESTÁ FELIZ, ESTÁ FELIZ..." ¡El brasileño anotó el 3-1 del Arsenal vs. Brentford! — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2025