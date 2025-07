Golazo olímpico en Brasil, de excompañero de Falcao y James Rodríguez en Europa

Coisa de super-herói...



O gol olímpico marcado na 13ª rodada do Brasileirão colocou Hulk no top 10 dos maiores artilheiros da história do Atlético-MG. Na quinta temporada pelo Galo, o camisa 7 soma 126 gols em 254 jogos! ⚽ pic.twitter.com/xlwMtzRQOY