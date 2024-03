Hijo de Iván René Valenciano, en escándalo por golpiza a una mujer

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales, el relato de una mujer que asegura que el hijo deIván René Valenciano la maltrató físicamente, en la ciudad de Barranquilla. En el video, esta joven contó con detalles lo sucedido el pasado 3 de marzo, con Iván René Valenciano Jr.

Katty, como se conoció que se llama la mujer en cuestión, habló de la agresión que sufrió por parte del hombre que lleva el mismo nombre que el exfutbolista y que, además, quedó registrado en una grabación de cámaras de seguridad.

Relato de la mujer que denuncia

“Había salido con Iván René hacia el Norte y estábamos viendo el partido (Junior vs Nacional) y en la madrugada yo recibo en su teléfono una llamada de una mujer, yo contesté y la mujer colgó. Ahí le dije: ‘No quiero nada más contigo, vete para tu casa y yo me voy para la mía. Le dije al taxista que me dejara en la esquina y él se bajó detrás mío. Empezamos a discutir y llegaron dos motociclistas, todos policías y le pidieron los papeles. Él fue muy grosero con la autoridad y le pusieron unos comparendos”.

“Cuando yo me fui para mi casa, él se vino detrás de mí, pero no me percaté. Cuando estaba abriendo la puerta, se metió detrás mío. Me empezó a decir ‘hoy te mueres’, ‘esto es por tu culpa’. Me empezó a pegar, a darme manotones. En una de esas, me puso los dos puños en el pecho y me ahorcó. En uno de los puños que me pegó, me rompió la sien y ahí tuvieron que tomarme cinco puntos”.

“Los vecinos empezaron a llamar a la Policía y cuando llegaron, lo capturaron e igualmente, al frente de ellos, me empezó a amenazar delante de ellos. Yo lo único que quería era que lo metieran preso. Los policías que estaban ahí, me comenzaron a decir que arreglara todo con plata, para que lo soltaran. Que recibiera dos o tres millones y me fuera”.

“Metí la demanda en la Fiscalía de Soledad, yo quería que lo metieran preso, porque me pegó y casi me mata. Me pegó en la sien. Siento que no me han prestado atención, tengo pesadillas, en mi cabeza tengo su cara mientras me dice cosas. Me duele mucho el rostro, estoy viendo borroso, se me duerme la mitad de la cara. Me está acosando, temo por mi vida porque me amenazó de muerte”.

Video de las cámaras de seguridad

#SALVAJE. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento cuando Aldhair Valenciano, el hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, agrede a su compañera sentimental. La afectada hizo la denuncia pública y lo acusa de haberle causado graves lesiones. pic.twitter.com/UDaE0gA2hg — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 11, 2024

Palabras de Aldair Valenciano

A través de su cuenta de Instagram, Aldair Valenciano, otro de los hijos de Iván René Valencia se pronunció y aclaró que él no estaba involucrado y pidió que no se le confundiera con su familiar, después de que algunos medios pusieron su nombre como el principal involucrado.

Hasta el momento, ni Iván René Valenciano ni su hijo se han pronunciado sobre lo sucedido. Tampoco se conocen detalles de la situación judicial que atraviesa el joven.