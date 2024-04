Deportivo Cali y la decisión histórica con la que buscarán recomponer la actualidad del club

El Deportivo Cali no vive actualmente el mejor de sus momentos. Hablando de lo deportivo, se mantienen en la lucha por no descender de categoría y hablando de lo económico son varias las deudas que sostiene dicha institución.

Sin embargo, este sábado 27 de abril se realizó una junta extraordinaria de socios con el fin de decidir si se puede dar inicio a uno de los cambios más históricos que el Cali podría sufrir de cara a salvar al club financieramente, luego de los ya mencionados problemas económicos que ostentan los 'azucareros'.

Pues bien, cerca de las 10 de la mañana, fueron varios los socios que se presentaron en la sede Alex Gorayeb para la votación que sería definitiva a la hora de hablar del futuro del club y, luego de una larga votación, se anunció el inicio de la conversión del Deportivo Cali a una sociedad anónima, dejando de la sociedad comercial histórica del club, la cual depende, actualmente de más de mil socios.

📢 Con el 93% de los votos a favor, se aprobó el inicio del proceso de conversión a Sociedad Anónima. #AsambleaExtraordinaria pic.twitter.com/7HCQkpO5vk — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) April 27, 2024

"Con el 93% de los votos a favor, se aprobó el inicio del proceso de conversión a Sociedad Anónima", fue lo que se explicó en las redes sociales del cuadro del Valle del Cauca, aprobando el inicio de la conversión; solo el 6.9% votaron en contra en la ya mencionada asamblea extraordinaria.

¿Qué significa que el Deportivo Cali ahora pase a ser una Sociedad Anónima?

Hinchada del Cali provocando desmanes en el estadio Palmaseca, frente al América. Foto: Colprensa.

Luego de que se pueda dar inicio a este proceso de conversión a una Sociedad Anónima, varios hinchas del equipo y aficionados al fútbol se preguntan que implica este cambio. Pues bien, el proceso de conversión implicaría que el Deportivo Cali, al igual que la mayoría de los equipos colombianos, pasaría de ser un club de socios a tener un único propietario, ya sea un empresario, una empresa o un grupo de personas. Esta Sociedad Anónima puede quedar compuesta por un accionista mayoritario y varios minoritarios, que se espera que sean los actuales socios del club.

Así las cosas, el equipo verde del Valle del Cauca podría, una vez se confirme el cambio, analizar el ingreso de nuevos inversores que busquen también ayudar al equipo en este duro momento económico que están presentando.

No obstante, este proceso no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pues esta transición podría tener una duración de entre un año a dos años, además del largo papeleo en función de cambiar o actualizar algunos estatutos de la institución para que se pueda concretar, finalmente, la Sociedad Anónima.