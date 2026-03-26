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Gol Caracol  / 🔴 Italia vs. Irlanda del Norte, EN VIVO HOY; minuto a minuto del repechaje al Mundial 2026
EN VIVO

🔴 Italia vs. Irlanda del Norte, EN VIVO HOY; minuto a minuto del repechaje al Mundial 2026

En el New Balance Arena, ubicado en la ciudad de Bérgamo, Italia se juega una de sus últimas chances para hacerse con un cupo a la cita orbital y evitar otro fracaso.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de mar, 2026
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Mateo Retegui, figura de Italia, contra Justin Devenny, de Irlanda del Norte, en el repechaje al Mundial 2026
Mateo Retegui, figura de Italia, contra Justin Devenny, de Irlanda del Norte, en el repechaje al Mundial 2026
AFP / Getty Images
REFRESCAR
  • 01:18 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE
    🏆 ¿Cómo se juega este repechaje?

    El ganador entre Italia e Irlanda del Norte chocará con el vencedor de la llave de Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

    • Publicidad

  • 01:15 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE
    🧐 ¿Cómo viene el 'Green & White Army'?

    El 17 de noviembre de 2025, Irlanda del Norte derrotó 1-0 a Luxemburgo; mientras que el 14 de dicho mes, cayó 1-0 frente a Eslovaquia.

  • 01:13 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE
    👀 ¿Cómo llega el 'la Azurra'?

    El pasado 16 de noviembre de 2025, perdió 1-4 con Noruega; mientras que el 13 de dicho mes, derrotó 0-2 a Moldavia.

  • 01:09 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del New Balance Arena, en la ciudad de Bérgamo, se abren para este duelo.

  • 01:07 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 2:45 p.m. (Colombia); 7:45 p.m. (Irlanda del Norte); 8:45 p.m. (Italia).

  • 01:03 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido del repechaje al Mundial 2026.

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