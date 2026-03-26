🔴 Italia vs. Irlanda del Norte, EN VIVO HOY; minuto a minuto del repechaje al Mundial 2026

El ganador entre Italia e Irlanda del Norte chocará con el vencedor de la llave de Gales vs. Bosnia y Herzegovina.
- 01:18 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE🏆 ¿Cómo se juega este repechaje?
- 01:15 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE🧐 ¿Cómo viene el 'Green & White Army'?
El 17 de noviembre de 2025, Irlanda del Norte derrotó 1-0 a Luxemburgo; mientras que el 14 de dicho mes, cayó 1-0 frente a Eslovaquia.
- 01:13 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE👀 ¿Cómo llega el 'la Azurra'?
El pasado 16 de noviembre de 2025, perdió 1-4 con Noruega; mientras que el 13 de dicho mes, derrotó 0-2 a Moldavia.
- 01:09 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del New Balance Arena, en la ciudad de Bérgamo, se abren para este duelo.
- 01:07 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 2:45 p.m. (Colombia); 7:45 p.m. (Irlanda del Norte); 8:45 p.m. (Italia).
- 01:03 p. m. - PREVIA DE ITALIA VS. IRLANDA DEL NORTE👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido del repechaje al Mundial 2026.
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