Joao Félix aseguró que Chelsea "es el sitio perfecto para brillar", tras ser confirmado

El portugués Joao Félix aseguró que el Chelsea "es el sitio perfecto para brillar", tras cinco temporadas en España en las que no ha demostrado el nivel por el que el Atlético de Madrid desembolsó 120 millones en el verano de 2019.

El atacante ha llegado a Stamford Bridge, donde ya pasó media temporada en la 2022-2023, a cambio de 45 millones de libras (52 millones de euros) y ha firmado un contrato de siete años.

"Es una oportunidad para mí de encontrar un hogar", dijo Joao a los medios del club. "Después de dos cesiones, Chelsea y Barcelona, necesitaba quedarme de forma permanente en un sitio y no hay lugar mejor para mí que el Chelsea. Lo veo como un sitio perfecto para brillar".

"Han sido varias cosas las que me han hecho volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados y que me encantó el tiempo que estuve aquí. Me sentí muy bien en aquellos meses, pese a los resultados que tuvimos, y estoy muy feliz".

Joao + Chelsea colours = 😍 pic.twitter.com/jimSo3i4lj — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024

En su media temporada en el Chelsea, Joao disputó veinte partidos y marcó cuatro goles, y fue víctima de uno de los peores Chelsea de los últimos tiempos, el que dirigió primero Graham Potter y después Frank Lampard y que se quedó fuera de toda competición europea.

"Desde entonces me he desarrollado como jugador en varias facetas: la percepción del juego y los espacios con el balón, donde puedo hacer más daños. Intento mejorar viendo vídeos de mis partidos. Siento que he crecido como jugador. Es normal con la edad. Me veo más preparado para la Premier League y siento que mis mejores años están por delante, no tengo dudas de ello", agregó el portugués.

Así se dio el traspaso de Joao Félix al Chelsea:

El delantero internacional portugués Joao Félix viajó el martes a Londres, pasó el pertinente reconocimiento médico y culminó este miércoles su fichaje por el Chelsea, con el que ha firmado por siete años y al que regresa un año después, esta vez traspasado por 50 millones de euros fijos más 10 en variables desde el Atlético de Madrid, tras el acuerdo alcanzado el lunes por ambos clubes.

"Desde el Atlético de Madrid deseamos mucha suerte a João Félix en sus futuros retos profesionales", expresó el club rojiblanco en su página web oficial.

Por su parte, "el Chelsea se complace en anunciar el fichaje permanente de Joao Félix procedente del Atlético de Madrid. Joao ha firmado un contrato de siete años en Stamford Bridge y se unirá a sus nuevos compañeros de equipo para entrenar en los próximos días", anunció a su vez el club londinense.